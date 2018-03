Mobilo pakalpojumu sniedzējs SIA "Mobilly" Rīgā ieviesis jaunu autostāvvietu apmaksas pakalpojumu "Mobilly Automatic", informēja uzņēmuma pārstāvji.

Jaunais pakalpojums paredz veikt automātisku autostāvvietas apmaksu - iebraucot autostāvvietā, videokameras fiksē klienta automašīnas valsts reģistrācijas numuru, atver barjeru un sistēma sāk laika atskaiti. Savukārt izbraucot no autostāvvietas, kamera nolasa automašīnas numuru, "Mobilly" pārbauda konta atlikumu, apmaksa automātiski apstājas un autostāvvietas barjera atveras, ļaujot klientam izbraukt no autostāvvietas. Jaunais pakalpojums "Mobilly" klientiem pieejams no šī gada februāra vidus.

Automātisko apmaksas zonu iespējams atpazīt pēc īpašas zīmes gan pie iebraukšanas stāvvietā, gan "Mobilly" aplikācijā. Stāvvietas burtu norāde ir gaiši zaļā krāsā, savukārt aplikācijā stāvvietu sarakstā parādās zaļa atzīme – "Automatic". Tāpat pārliecināties par atrašanos "Automatic" pakalpojuma zonā vai konkrētās automašīnas piesaisti "Automatic" apmaksai kādam no "Mobilly" kontiem iespējams sazinoties ar "Mobilly" klientu servisa centru.

Pagaidām vienīgā autostāvieta Rīgā, kur iespējams norēķināties izmantojot "Mobilly Automatic" pakalpojumu, ir pilsētas centrā pie tirdzniecības centra "Galleria Riga".

"Mobilly" vadītājs Ģirts Slaviņš norādīja, ka jaunais pakalpojums automašīnas novietošanu maksas stāvvietā padarīs vienkāršāku un ērtāku. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka sākotnēji klientiem varētu būt nepieciešams laiks un atbalsts, lai pierastu pie jaunās sistēmas. "Tāpēc "Mobilly" klientu servisa komanda ir gatava turēt "roku uz pulsa" un sniegt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem, lai palīdzētu to veiksmīgāk apgūt," sacīja Slaviņš, piebilstot, ka turpmāko mēnešu laikā uzņēmums plāno automātiskās apmaksas zonas ieviest vēl citās vietās Rīgā.

"Mobilly" ir mobilo maksājumu pakalpojumu nodrošinātājs, kas piedāvā apmaksāt autostāvvietas Rīgā, Daugavpilī un Liepājā, iegādāties vilcienu un autobusu biļetes, apmaksāt iebraukšanas maksu Jūrmalā, taksometru pakalpojumus, pasta sūtījumus, ziedot, kā arī norēķināties par citām precēm un pakalpojumiem.

"Mobilly" dibināts 2003. gadā, un tā pamatkapitāls ir 476 860 eiro. Uzņēmums pieder Normundam Bergam (35, 81 procents), Jānim Bergam (26, 85 procenti), Uldim Pabērzam (23, 22 procenti), Komandītsabiedrībai alternatīvo ieguldījumu fondam "ZGI-3" (10, 49 procenti) un SIA "VVMV" (3, 64 procenti). "Mobilly" 2016. gadā strādāja ar 1, 24 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 41 714 eiro apmērā, liecina pieejamā informācija "Firmas.lv".