"Neviens potenciālais pircējs interesi nav izrādījis," sacīja Kārkliņš, piebilstot, ka PA valde lems par tālāko rīcību ar šīm valstij piederošajām akcijām.

Jau ziņots, ka PA piedāvāja iegādāties valstij piederošos 3,68% jeb 5611 "Rīgas dzirnavnieka" akcijas. Akciju paketes pārdošanas cena un vienlaikus izsoles sākumcena bija noteikta 266 410,28 eiro.

"Rīgas dzirnavnieka" pamatkapitāls ir 6 549 158 eiro, kuru veido 152 306 akcijas 43 eiro nominālvērtībā.

PA iepriekš 2014.gadā jau divas reizes piedāvāja iegādāties valstij piederošās "Rīgas dzirnavnieka" akcijas - akciju paketes pārdošanas cena pirmajā izsolē bija noteikta 224 504 eiro, bet otrajā izsolē - 179 200 eiro.

Tāpat ziņots, ka "Rīgas dzirnavnieks" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam, strādāja ar 23,878 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 13,9% - līdz 726 947 eiro.

''Rīgas dzirnavnieks" ražo un pārdod graudu pārstrādes produktus - kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, pārslas, placinātus graudus un putraimus industriālajiem patērētājiem, kā arī fasēto produkciju individuālam patēriņam ar zīmoliem "Herkuless", "Hercogs" un "Īsta saimniece". "Rīgas dzirnavnieks" ir daļa no "Baltic Mill" grupas.

PA atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam 2015.gadā pārņēma turējumā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāldaļas. PA nodrošina no VSAA pārņemto un citu tās turējumā esošo valsts kapitāldaļu pārvaldību un pakāpeniski veic to pārdošanu.