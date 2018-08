Graudu pārstrādes uzņēmums AS "Rīgas dzirnavnieks" šoruden sāks sadarbību ar pirmajām saimniecībām rudzu audzēšanas programmā, informēja kompānijā.

Pēc "Rīgas dzirnavnieka" pārstāvju skaidrotā, uzņēmums programmu īstenos, lai sekmētu lauksaimnieku interesi audzēt rudzus un uzlabotu graudu kvalitāti.

"Pateicoties mērķtiecīgam darbam daudzu gadu garumā, Latvija pasaulē ir pazīstama kā teicamas kvalitātes kviešu audzētāja. Mēs vēlamies sasniegt to pašu arī ar citām graudu kultūrām, tostarp arī rudziem. Mēs zinām, ka to var izdarīt, jo pirms četriem gadiem sākām līdzīgu programmu ar auzām un redzam ļoti teicamu rezultātu, ar kuru apmierināti esam gan mēs, gan auzu audzētāji. Šobrīd ir pienācis laiks pievērst īpašu uzmanību rudziem un ar mērķtiecīgu darbu panākt, lai esam rudzu kvalitātes jomā viens no reģiona labākajiem piemēriem," sacīja "Rīgas dzirnavnieka" direktore Anita Skudra.

Kompānijā arī atgādināja, ka Latvijā rudzu sējumu platības ir būtiski samazinājušās - pērn rudzi tika iesēti 33 900 hektāru platībā, bet šogad - 18 700 hektāru platībā. Lai arī viens no skaidrojumiem rudzu sējumu platību samazinājumam ir pagājušā gada rudens lietavas, kas traucēja lauku apsēšanu, tomēr rudzu audzēšanas popularitāte pēdējo desmit un divdesmit gadu laikā ir strauji sarukusi. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, deviņdesmito gadu sākumā Latvijā ar rudziem tika apsēti vidēji 85 000 hektāru gadā, 2008. un 2009.gadā - 59 000 hektāru, bet pēdējos piecos gados - no 32 000 līdz 37 000 hektāru.

Rudzu audzēšanas programmas ietvaros "Rīgas dzirnavnieks" dos zemniekiem sēklas, nodrošinās agronomu konsultācijas, kā arī iepirks atpakaļ graudu ražu. Programmā plānots izmantot Skandināvijā selekcionētas un pārbaudītas hibrīda šķirnes.

Jau vēstīts, ka "Rīgas dzirnavnieks" pirms četriem gadiem sāka līdzīgu programmu auzu audzēšanas jomā. Šobrīd šajā programmā piedalās aptuveni 30 zemnieku saimniecību.

Tāpat ziņots, ka "Rīgas dzirnavnieks" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam, strādāja ar 23,878 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 13,9% - līdz 726 947 eiro.

''Rīgas dzirnavnieks" ražo un pārdod graudu pārstrādes produktus - kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, pārslas, placinātus graudus un putraimus industriālajiem patērētājiem, kā arī fasēto produkciju individuālam patēriņam ar zīmoliem "Herkuless", "Hercogs" un "Īsta saimniece". "Rīgas dzirnavnieks" ir daļa no "Baltic Mill" grupas uzņēmuma, kas ir viena no lielākajām un modernākajām graudu pārstrādes grupām Baltijas valstīs.