Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Rīgas kuģu būvētavas" ieņēmumi no kuģu būves 2017. gadā bija 2,431 miljona eiro apmērā, kas ir samazinājums divas reizes, bet ieņēmumi no kuģu remonta veidoja 10,315 miljonus eiro, kas ir samazinājums par 33,5%. Pērn kompānija veikusi kopumā 49 kuģu (2016. gadā - 71 kuģa) remontdarbus, kā arī uzbūvējusi un nolaidusi ūdenī piecus kuģu korpusus (2016. gadā - trīs kuģu korpusus).

Pagājušajā gadā kompānija turpināja iepriekšējos gados sākto investīciju programmu, ieguldot uzņēmuma ražošanas iekārtu modernizācijā, kas sekmē konkurētspēju. 2017. gadā investēti 2,5 miljoni eiro (2016. gadā - 1,7 miljoni eiro).

"Izvērtējot esošo tirgus situāciju un sabiedrības iespējas, valde turpinās darbu, lai palielinātu remontējamo kuģu apjomus, pilnveidotu mārketinga pasākumus, veiktu resursu optimizēšanas pasākumus ražošanas izmaksu samazināšanai, reorganizējot iekšējās struktūrvienības, piesaistot profesionālus darbiniekus, kā arī plāno piedalīties citu ražošanas virzienu iepirkumos. 2018. gadā sabiedrības valde turpinās iesākto darbu pie apkārtējās vides saglabāšanas pasākumiem, kā arī veikt kapitālo remontu ražošanas ēkām, peldošajiem dokiem, celtņiem, velkoņiem un citiem pamatlīdzekļiem," teikts vadības ziņojumā.

Vienlaikus "Rīgas kuģu būvētavas" vadība atzīmē, ka 2018. gada 21. maijā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas lēmumu kompānijai ir piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā. Savukārt 28. maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolēma pieņemt kompānijas iesniegto tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu un ierosināt civillietu, tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem nosakot termiņu līdz 2018. gada 30. jūlijam.

Savukārt revidenta "Nexia Audit Advice" atzinumā minēts, ka auditorkompānija iecelta par "Rīgas kuģu būvētavas" 2017. gada finanšu pārskata revidentu vien 2018. gada aprīlī, tāpēc auditorkompānija nav piedalījusies krājumu sastāvā iekļauto izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu 2017. gada 31. decembra inventarizācijā, kuru bilances vērtība šajā datumā bija 1,851 miljons eiro. "Mēs nevarējām iegūt nepieciešamos pierādījumus par šo krājumu atlikumu un to novērtējumu, izmantojot alternatīvas procedūras. Līdz ar to mēs nevarējām noteikt, vai bija nepieciešamas korekcijas attiecībā uz norādīto krājumu vērtību 2017. gada 31. decembrī, 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā atspoguļoto darbības rezultātu, kā arī 2017. gada naudas plūsmas pārskatā atspoguļotajām neto naudas plūsmām no pamatdarbības," sacīts atzinumā.

Tāpat revidents atzīmē, ka 2017. gadā kompānija darbojusies ar zaudējumiem, un tās pamatdarbības naudas plūsma 2017. gadā ir bijusi negatīva. Turklāt turpmākās sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāti bija būtiski sliktāki, nekā bija paredzēts, un ir notikušas nozīmīgas izmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmēja sabiedrību, skarot tās saimnieciskās darbības apmērus, kā arī veidu. Pēc revidenta minētā, šie apstākļi norāda, ka pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto ēku, būvju, tehnoloģisko iekārtu un ierīču, pārējo pamatlīdzekļu un inventāra, kā arī pamatlīdzekļu izveidošanas vērtība, kas 2017. gada 31. decembrī bija 31,536 miljoni eiro, iespējams, pārsniedz to atgūstamo vērtību.

"Sabiedrības vadība ir veikusi pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma pārbaudi un nav konstatējusi vērtības samazināšanos 2017. gada 31. decembrī. Mums nebija iespējams pārliecināties par vadības izmantoto pieņēmumu pamatotību, prognozējot nākotnes naudas plūsmas, tāpēc mēs nevarējām gūt pārliecību par iespējamā samazinājuma summu, kas būtu jāatzīst 2017. gada 31. decembrī, izmantojot citas revīzijas procedūras. Turklāt saskaņā ar sabiedrības grāmatvedības politiku sabiedrība uzskaita tehnoloģisko iekārtu un ierīču sastāvā sabiedrībai piederošos dokus pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Ņemot vērā norādītos apstākļus, mēs nevarējām pārliecināties arī par ar šo aktīvu grupas saistīto ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves apmēru 11,697 miljoni eiro 2017. gada 31. decembrī, kā arī noteikt, kādas korekcijas būtu nepieciešamas norādītajā postenī 2017.gadā," teikts revidenta atzinumā.

Tāpat revidents atzīmē, ka "Rīgas kuģu būvētava" pagājušajā gadā nebija norēķinājusies par vairākiem preču un pakalpojumu piegādes

darījumiem, kā arī citiem kreditoru parādiem, kuru apmaksas termiņš iestājās 2017. gadā vai iepriekšējos gados. "2017. gada pārskatā sabiedrības vadība nav apsvērusi visu no šiem kreditoru parādiem izrietošo blakus prasījumu apmēru, kā arī nav atklājusi attiecīgu informāciju gada pārskatā, līdz ar to mēs nevarējām pārliecināties par iespējamo blakus prasījumu atzīšanu vai neatzīšanu sabiedrības 2017. gada finanšu pārskatā," piebilsts revidenta ziņojumā.

Gada pārskatā arī minēts, ka pagājušā gada beigās "Rīgas kuģu būvētavas" īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par 3,651 miljonu eiro.

"Sabiedrības darbības turpināšana ir atkarīga no finansiāliem rezultātiem turpmākajos periodos, no vadības spējas nodrošināt sabiedrības rentablu darbību un segt īstermiņa saistības, kā arī no sabiedrības spējas saskaņot tiesiskās aizsardzības plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret kredītiestādēm un pārējiem tās kreditoriem, ievērojot visus norādītā plāna nosacījumus. Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu," teikts pārskatā.

2016.gadā "Rīgas kuģu būvētava" strādāja ar 20,758 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 169 807 eiro apmērā.

"Rīgas kuģu būvētava" specializējas zvejas laivu, kabotāžas prāmju, palīgpeldierīču būvē un remontā. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Kompānijas lielākais akcionārs ir "Remars-Rīga", kas iekļauts koncernā "Eiroholdings".