Piena pārstrādes uzņēmuma AS "Rīgas piena kombināts" zaudējumi 2017. gadā sasniedza 1,124 miljonus eiro, kas bija teju divas reizes vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma apgrozījums bija 81,121 miljons eiro, kas bija par 0,8% jeb 618 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš.

Lai arī uzņēmums gadu beidzis ar zaudējumiem, tā "vadība uzskata, ka tai ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus – ievērojami uzlabot sabiedrības ražošanas procesus, kas ļāva palielināt ražošanas efektivitāti", sacīts AS "Rīgas piena kombināts" gada pārskata vadības ziņojumā.

Uzņēmuma lielākais noieta tirgus ir Latvija, kurā AS "Rīgas piena kombināts" guvis ieņēmumus 85% jeb 69,26 miljonu eiro apmērā. Pārējo produkciju piena pārstrādes uzņēmums eksportē. Tā lielākais eksporta tirgus 2017. gadā bija Azerbaidžāna, kur tas, pārdodot produkciju, guvis ieņēmumus 3,56 miljonu eiro jeb 4% apmērā no neto apgrozījuma. AS "Rīgas piena kombināts" pērn arī eksportējis produkciju uz Igauniju 1,870 miljonu eiro apmērā, uz Lietuvu – 1,861 miljona eiro apmērā, uz Krieviju – 1,790 miljonu eiro apmērā, uz Ukrainu – 1,139 miljonu eiro apmērā, kā arī uz citām valstīm.

AS "Rīgas piena kombināts" pērn paplašinājis zīmola "Rasēns" produktu klāstu, zīmola "Kārums" sortimentu, kā arī ieviesa desmit jaunus saldējumus.

Tuvāko divu gadu laikā uzņēmums plāno palielināt darbības ekonomisko efektivitāti, koncentrējot gan svaigo piena produktu, gan saldējuma ražošanu vienā vietā. Tas ļaus uzņēmumam efektivizēt ražošanas procesus, vienkāršot un uzlabot loģistiku, īstermiņā un ilgtermiņā samazināt izmaksas un orientēties uz produktu inovācijām.

AS "Rīgas piena kombināts" 2017. gadā nodarbināja vidēji 612 cilvēkus, kas bija par 68 mazāk nekā 2016. gadā.

AS "Rīgas piena kombināts" reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 30 655 902.60 eiro. Uzņēmums pieder Kiprā reģistrētajai kompānijai "Food Union Holding (CY) Limited", kuras patiesā labuma guvējs ir Andrejs Beshmeļņickis.

AS "Rīgas piena kombināts" apgrozījums 2016. gadā bija 81,739 miljoni eiro, bet uzņēmuma zaudējumi bija 582 tūkstoši eiro. Uzņēmums tajā gadā nodarbināja 680 darbiniekus.