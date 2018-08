Piena pārstrādes uzņēmums AS "Rīgas piena kombināts" (RPK) pagājušajā gadā strādāja ar 81,121 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 0,8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga vairākkārt – līdz 1,124 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, lai arī kompānija aizvadīto gadu noslēgusi ar zaudējumiem 1,1 miljona eiro apmērā, kompānijas vadība uzskata, ka tai ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus – ievērojami uzlabot ražošanas procesus, kas ļāva kompānijai palielināt ražošanas efektivitāti.

Kompānijas vadība norāda, ka aizvadītajā gadā uzņēmums eksportēja produktus 11,8 miljonu eiro vērtībā. Galvenie eksporta tirgi aizvadītajā gadā bija Azerbaidžāna, Lietuva, Krievija un Igaunija. "Pārskata gadā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar "Food Union" grupas uzņēmumiem, sabiedrībai izdevās ievērojami palielināt eksporta apmērus uz Igauniju, Krieviju un Dāniju," norāda "Rīgas piena kombināts" vadība.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka 2017. gadā kompānija turpināja koncentrēties uz savas galvenās uzņēmējdarbības jomas attīstīšanu – ražot augstas pievienotās vērtības produktus piena produktu un saldējuma kategorijās, kā arī turpināja izstrādāt vairākus rūpnieciskus un HoReCa risinājumus.

2017. gada vasarā kompānija ieviesa desmit jaunus saldējumus, tostarp piecus veidus biezpiena saldējumu "Kārums", trīs zīmola "Ekselence" saldējumus, kā arī vienu zīmola "Pols" saldējumu un vienu zīmola "Klasika" jaunumu. Tāpat uzņēmums sāka piedāvāt siera kūku "Kārums".

Nākotnē kompānijas vadība plāno turpināt mērķtiecīgu ražošanas bāzes attīstību un saistītās infrastruktūras savlaicīgu atjaunošanu. Tuvāko divu gadu laikā kompānija plāno palielināt tās darbības ekonomisko efektivitāti, izveidojot svaigo piena produktu Izcilības centru, tādējādi koncentrējot svaigo piena produktu un saldējuma ražošanu vienā vietā. Tas ļaus kompānijai efektivizēt ražošanas procesus, vienkāršot un uzlabot loģistiku, īstermiņā un ilgtermiņā samazināt izmaksas un vēl vairāk orientēties uz produktu inovācijām.

Informācija, "Firmas.lv" liecina, ka 2016. gadā "Rīgas piena kombināts" strādāja ar 81,739 miljonu eiro apgrozījumu un 581 798 eiro zaudējumiem.

"Rīgas piena kombināts" ir reģistrēts 1991.gadā. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir "Food Union Holding (CY) Public Company Limited".

Uzņēmumi "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", "Rīgas piensaimnieks", kā arī saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā un Lietuvā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjørn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream", "Hladokombinat No.1" Krievijā, kā arī divas piena ražošanas rūpnīcas Ķīnā ietilpst "Food Union" grupā.

Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.