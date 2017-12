Memorandā minēts, ka pieaugot pircēju un uzņēmēju izpratnei par atbildīgu rīcību, arī tirgus virzās uz arvien ilgtspējīgāku tirdzniecību. "Mums ir būtiski, lai dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana tiktu ievērotas visas nepieciešamās direktīvas un lai dzīvnieki tiktu audzēti, ievērojot visas labturības normas," teikts "Rimi" memorandā.

Publicēto memorandu parakstījis "Rimi Baltic" valdes priekšsēdētājs Edgars Sesemans un "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

SIA "Rimi Latvia" pārstāve Kristīne Ciemīte sacīja, ka memorands ir viena no uzņēmuma sociālās korporatīvās atbildības iniciatīvām, pie kuras uzņēmums strādājis vairākus gadus. "Vairāk nekā 80% "Rimi Latvia" piegādātāju ir parakstījuši ar mums Ilgtspējas līgumu pielikumus, kuros apliecina atbildīgu biznesa praksi. Pēdējo gadu laikā esam paplašinājuši arī olu sortimentu, tādēļ "Rimi Latvia" memorands par to, ka mūsu ambīcija ir atteikties no sprostos dētām olām no 2025.gada, ir likumsakarīgs mūsu iepriekšējo gadu darbības nākamais solis," norādīja Ciemīte.

Vienlaikus viņa atzina, ka patlaban piegādātāju, kas var piegādāt ārpus sprostiem dētas vistu olas, Baltijas tirgū ir ļoti maz, tāpēc "Rimi Latvia" turpinās iesākto darbu ar piegādātājiem.

Tāpat "Rimi Latvia" pārstāve norādīja, ka pēdējo gadu laikā uzņēmums veicis pētījumus par Latvijas sabiedrības uztveri jautājumā par olu izvēli. To laikā secināts, ka lielākā daļa pircēju neatšķir olu veidus. Līdz ar to 2018.gadā "Rimi Latvia" plāno rīkot vairākas informatīvās kampaņas, kurās tiks skaidrot olu veidi, izcelsme un izvēles iespējas. "Tālākās darbības ir atkarīgas no procesa virzības tirgū, pircēju pieprasījuma, kā arī, protams, ražotāju iespējām," norādīja Ciemīte.

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītājs Aivars Andersons aģentūru LETA informēja, ka apsveic "Rimi" par šādu lēmumu. "Ar to "Rimi" uzstāda jaunu kvalitātes un dzīvnieku labturības latiņu Latvijā, kas veicinās arī citu tirgus dalībnieku attīstību šai virzienā," pauda Andersons.

Kā ziņots, ka "Dzīvnieku brīvība" rīkojusi vairākus piketus pie mazumtirdzniecības tīkla "Rimi" veikaliem Rīgas centrā, lai aicinātu tirgotāju apņemties līdz 2025.gadam pilnībā atteikties no sprostos turētu vistu olu tirdzniecības.

"Rimi Latvija" iepriekš pieprasījis biedrībai "Dzīvnieku brīvība" pārtraukt uzņēmuma nosaukuma un logo izmantošanu petīciju vietnē "rimi.olucena.lv". Vienlaikus "Rimi" aicināja "Dzīvnieku brīvību" risināt dzīvnieku labturības jautājumus pēc būtības. "Rimi" pauda uzskatu, ka ar dzīvnieku turēšanas kartību saistītus jautājumus būtu jārisina sadarbībā ar likumdevējiem un jāvairo pircēju zināšanas par dažādajām izvēles iespējām, jo pagaidām interese par brīvi audzētu vistu olām ir zema. Proti, tās izvēlas 2% pircēju.