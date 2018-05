Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto

AS " Sadales tīkls " līdz 2022. gadam plāno samazināt personāla skaitu par 810 darbiniekiem, pastāstīja "Sadales tīkla" pārstāve Tatjana Smirnova.

Salīdzinot ar 2017. gada sākumu, uzņēmuma darbībai nepieciešamo darba vietu skaits šobrīd ir samazināts par 367 vietām.

Vienlaikus līdz 2022. gadam plānots samazināt darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaits par 407 vienībām – patlaban uzņēmuma autoparks ir samazināts jau par 126 automašīnām. Pārskatot darbaspēka un resursu pārvaldību, līdz 2021. gadam "Sadales tīkls" visā Latvijā optimizēs darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaitu no 50 līdz 28. Šogad atbrīvotas jau četras bāzes. Tādējādi samazināsies transporta ekspluatācijas un nekustamo īpašumu lietošanas un uzturēšanas izmaksas, uzsvēra "Sadales tīkla" pārstāve.

Ieviestās izmaiņas ir tikai sākums no visa darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta. "Sadales tīkls" turpina izvērtēt racionālākos risinājumus resursu pārvaldībai – darba spēka izvietojumam, skaitam, mobilitātei, vienlaikus uzlabojot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kopumā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam, samazinot uzņēmuma darbības izmaksas par 26 miljoniem eiro, atzīmēja Smirnova.

Lai samazinātu uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, "Sadales tīkls" jau no 2017. gada īsteno uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu. No šī gada 1. janvāra tika mainīta uzņēmuma struktūra, samazinot struktūrvienību skaitu no 20 līdz 16, pilnveidoti darba procesi, pārskatīta aktīvu un personāla pārvaldība. Līdz ar uzņēmuma struktūras izmaiņām ir pārskatīts darbam nepieciešamo resursu apjoms, tajā skaitā darbinieku skaits, darbinieku pienākumi un atbildības, skaidroja Smirnova.

Kā ziņots, "Sadales tīkla" peļņa pērn bija 124,268 miljoni eiro iepretim 79 000 eiro zaudējumiem 2016. gadā, bet uzņēmuma apgrozījums pērn bija 324,114 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 2,6%, liecina uzņēmuma gada pārskats par darbību 2017. gadā.

Vadības ziņojumā atzīmēts, ka uzņēmuma peļņa, kas gūta ikgadējās saimnieciskās darbības rezultātā, ir 21,733 miljoni eiro. Taču atbilstoši realizētai nodokļu reformai un normatīvo aktu izmaiņām atliktā nodokļa saistības, kas atzītas iepriekšējos pārskata periodos, ir reversējamas 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tādējādi palielinot "Sadales tīkla" 2017. gada peļņu par 102,535 miljoniem eiro.

Savukārt "Sadales tīkla" ieņēmumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) pērn palielinājušies par 4,7%, sasniedzot 102,751 miljonu eiro. EBITDA pieaugumu sekmēja pārvades sistēmas operatora pakalpojuma izmaksu samazinājums par 2% jeb 1,4 miljoniem eiro un elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 11% jeb 1,6 miljoniem eiro. Sabiedrība turpina saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu.

"Sadales tīkls" ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators, un tā vienīgais īpašnieks ir valstij piederošā energokompānija "Latvenergo".