Piektdien AS '' Madara Cosmetics '' oficiāli kļuvusi par publisku uzņēmumu un iekļauta '' Nasdaq Riga '' alternatīvā vērtspapīru tirgus ''First North'' kotēto uzņēmumu sarakstā, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

No piektdienas pulksten 10.00 ''Nasdaq Riga'' iekļautas AS ''Madara Cosmetics'' visas šobrīd emitētās akcijas. Kopumā investoru pieprasījums veidoja 255 % no pieejamās akciju piedāvājuma bāzes, no to skaita vairāk nekā 700 pieteikumi tika saņemti no privātajiem investoriem – gan juridiskām, gan fiziskām personām.

Tā kā ''Madara Cosmetics'' mērķis bija aicināt tieši privātos investorus kļūt par daļu no uzņēmuma, nevērtējot pieprasīto akciju apmēru, visi akciju pieprasījumi līdz 500 akcijām tika apmierināti pilnībā, savukārt pieprasījumi virs 500 akcijām – apmierināti daļēji.

''''Madara Cosmetics'' veiksmīgi aizvadītais sākotnējais publiskais piedāvājums ir nozīmīgs notikums Latvijas kapitāla tirgus vēsturē, pozitīvs signāls ārvalstu investoriem un to turpmākas intereses vairošanā, kā arī pozitīvs piemērs privāto investoru kultūras attīstībai Latvijā. ''Madara Cosmetics'' iekļaušana biržas sarakstā ir apliecinājums uzņēmuma caurskatāmībai, labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanai, vietējai un starptautiskai atpazīstamībai un apliecinājums straujai izaugsmei,'' paudis ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Savukārt ''Madara Cosmetics'' valdes loceklis un līdzīpašnieks Uldis Iltners uzsver, ka "šim solim gatavojāmies ilgi un esam gandarīti par lielo interesi mūsu piedāvājumā, ko izrādījuši gan privātie, gan institucionālie investori''.

Par savu First North Sertificēto konsultantu ''Madara Cosmetics'' iecēlusi LHV Bank, kas bija IPO organizētāja.