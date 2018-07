Ceļu būves uzņēmuma SIA "Saldus ceļinieks" apgrozījums 2017. gadā pieaudzis par 15,3%, salīdzinot ar gadu iepriekš, un sasniedza 25,013 miljonus eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma pārskata gada peļņa pēc nodokļiem un izmaiņām atliktā nodokļa aktīvos bija 1,838 miljoni eiro, kas bija pieaugums par 1,3%, salīdzinot ar 2016.gadu.

2017. gadā SIA "Saldus ceļinieks" veicis vairāk nekā 70 dažādu objektu būvniecību, no kuriem nozīmīgākie bijuši valsts galveno un reģionālo autoceļu pārbūve un to seguma atjaunošana, sacīts tā gada pārskatā.

Uzņēmums no ceļu būves guvis ieņēmumus 22,544 miljonu eiro apmērā, bet ienākumi no ceļu būvniecības materiālu tirdzniecības veidoja 1,953 miljonus eiro. SIA "Saldus ceļinieks" pērn guvis arī ieņēmumus no transporta, būvmašīnu pakalpojumiem 284 tūkstošu eiro apmērā, un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi veidoja 231 tūkstoti eiro. Uzņēmums visus ienākumus guvis Latvijā, liecina tā gada pārskats.

Uzņēmums norāda, ka 2017. gada beigās un 2018. gada pirmajā pusē tas sekmīgi piedalījies vairākos publiskajos iepirkumos, kā rezultātā SIA "Saldus ceļinieks" noslēdzis līgumus par vairāku valsts un reģionālo autoceļu pārbūvi un periodisko uzturēšanu, kā arī pašvaldību ielu un grants ceļu rekonstrukciju.

Ceļu būves uzņēmums pagājušajā gadā palielinājis darbinieku skaitu par astoņiem un vidēji kopumā nodarbinājis 131 darbinieku.

SIA "Saldus ceļinieks" konsolidētais apgrozījums (uzņēmumam ir četri meitas uzņēmumi SIA "SC Kuldīga", SIA "Mērnieks J", SIA "SC Transports" un SIA "Talce") pagājušajā gadā bija 26,642 miljoni eiro, savukārt grupas pārskata gada peļņa bija 2,106 miljoni eiro.

SIA "Saldus ceļinieks" dibināts 1991. gadā, un un tas nodarbojas ar ceļu, lidlauku un laukumu būvniecību, ceļu būves materiālu ražošanu, kā arī transporta un būvmašīnu pakalpojumu sniegšanu. Tā pamatkapitāls ir 69 120 eiro. Par uzņēmuma lielāko dalībnieku, iegūstot savā īpašumā 68,75% kapitāldaļu, 2017. gada jūnijā kļuva starptautisks transporta infrastruktūras būvniecības uzņēmums "Eurovia".

2016. gadā SIA "Saldus ceļinieks" neto apgrozījums bija 21,670 miljoni eiro. Savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem bija 1,814 miljoni eiro. Tajā gadā uzņēmums nodarbināja 123 darbiniekus.