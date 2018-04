Pirmdien, 16. aprīlī, Sanfrancisko pilsētas advokāts Deniss Herera paziņoja, ka trīs augsta līmeņa skūteru startapa uzņēmumiem tiks piemērots sods par to braucēju slikto uzvedību uz ceļiem, vēsta "Business Insider".

Skūteru startapi, par kuriem saņemtas sūdzības, darbojas ar viedtālruņu mobilās lietotnes palīdzību. Par nelielu samaksu lietotājam ir iespēja uz noteiktu laiku izīrēt skūteri un brauciena beigās atstāt to sev ērtākā vietā.

Medijs skaidro, ka lielākā problēma izveidotajos startapos ir tā, ka nav vajadzīgi nekādi dokumenti, lai skūterus izmantotu un to lietotāji bieži vien atstāj braucamrīkus citiem traucējošās vietās uz ielas vai ietves.

Varasiestādes Sanfrancisko saņēmušas vairākas sūdzības par trīs skūteru startapa kompānijām – "Bird", "LimeBike" un "Spin". Iedzīvotāji atklāj, ka kompāniju klienti braukā pa gājēju ietvēm, atstāj skūterus neatļautās vietās, braukā bez ķiverēm, nereti skūteri izmanto vairāk par atļauto vienu pasažieri. Iedzīvotāji skūterus nodēvējuši par "pretlikumīgiem", "sabiedrībai traucējošiem" un par "draudu apkārtējo veselībai un drošībai".

""LimeBike" pašreizējā uzņēmējdarbība sabiedrībai rada neērtības un ir nelikumīga," rakstīts vienā no saņemtajām sūdzībām. "Kompānijai nekavējoties jāmaina savi noteikumi un jāierobežo klientu nevīžīgā izturēšanās pret sabiedrības drošību," rakstītājs papildina.

Vairāki sūdzību iesniedzēji savām vēstulēm pievienojuši arī fotogrāfijas, kurās redzami fiksētie pārkāpumi. Arī soctīklošanas vietnē "Twitter" ar mirkļbirku "#scootersbehavingbadly" iedzīvotāji aktīvi sākuši fiksēt un publicēt dažādus skūteru lietošanas un novietošanas pārkāpumus.