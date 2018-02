Savickis kopā Belēviču nodibina uzņēmumu 'SVC Group'

AS "Dinamo Rīga" padomes priekšsēdētājs, AS "Latvijas Gāze" padomes priekšsēdētāja vietnieks un SIA "Itera Latvija" valdes priekšsēdētājs Juris Savickis kopā ar bijušo veselības ministru Gunti Belēviču ir dibinājuši AS "SVC Group", liecina informācija "Firmas.lv".