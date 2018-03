"Biļešu paradīzes" līdzīpašnieks un vadītājs Ēriks Naļivaiko atturīgi komentē iedzīvotāju grūtības internetā iegādāties Dziesmu un deju svētku biļetes.

Viņš skaidroja, ka cilvēki secinājumus var izdarīt paši, jo gandrīz visas biļetes uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem jau ir pārdotas.

Komentējot daudzu virtuālajā rindā stāvējušo cilvēku paustās sūdzības par, viņuprāt, tehniskām problēmām, kas piemeklējušas "Biļešu paradīzes" mājaslapu, uzņēmuma direktors norādīja, ka "secinājumi katram jāizdara pašam, un nav zināms, kāds katram cilvēkam ir dators un kāds interneta provaiders tam ir pa vidu".

Jau vēstīts, ka cilvēki sociālajos tīklos sestdien pauda neapmierinātību par ilgo gaidīšanu elektroniskajā rindā. Piemēram, žurnālists Arnis Krauze sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja, ka pēc pusotras stundas gaidīšanas viņš no virtuālās rindas "izmests", proti, mājaslapa pārstājusi darboties. Savukārt kāds students sūdzējās par to, ka "Biļešu paradīzes" mājaslapā rindā nav norādīts kārtas numurs, līdz ar to nav skaidrs, vai rindā vispār ir jēga "stāvēt". Kāda tvitera lietotāja savukārt gaudās, ka pusstundu pirms Dziesmu un deju svētku biļešu pārdošanas sākuma vēlējusies nopirkt biļetes uz baletu, taču jau tad "Biļešu paradīzes" mājaslapa nav darbojusies.

Citi savukārt pauda sašutumu par to, ka, lai gan Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecību bija solīts sākt pulksten 11.00, elektroniskajā rindā it kā bijis iespējams iestāties jau agrāk. Daži sociālā tīkla "Twitter" lietotāji norādījuši, ka veikuši samaksu internetbankā, bet apstiprinājumu nav saņēmuši. "Es sagaidīju, izvēlējos un pat visu apmaksāju, un tad viss uzkārās. Tagad esmu gan bez naudas, gan biļetēm, jo tā lapa pilnīgi vairs neiet," rakstīja kāda sieviete.

Kā ziņots, biļešu tirdzniecība uz vasarā gaidāmo Dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem sākās sestdien pulksten 11.00, kad "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā tirdzniecībā nonāca kopskaitā 95 230 biļetes. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā bija izveidojušās garas rindas pēc šīm biļetēm, bet elektroniskajā rindā "Biļešu paradīzes" interneta mājslapā bija iestājušies vairāk nekā 76 000 cilvēku. Līdz pulksten 14.30 tika izpārdotas visas biļetes uz centrālajiem svētku pasākumiem.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.