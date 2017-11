Projektam piesaistīts arī Lauku atbalsta dienesta finansējums. Tiek lēsts, ka investīcijas palīdzēs uzņēmuma apgrozījumu palielināt par 30 % līdz 50 %.

Uzņēmums "Silu kūdra" jauno iekārtu šobrīd izmanto testa režīmā. "Ar jauno ražošanas iekārtu iespējams saražot kvalitatīvākus kūdras maisus un palielināt saražotās produkcijas apjomu. Tas ļaus mums savu produkciju piedāvāt tirgū par pircējam saistošāku cenu, tādējādi palielinot arī uzņēmuma apgrozījumu," pastāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Ritenis.

Bankas Citadele Vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Guntis Mincis norāda, ka ""Silu kūdra" ir labs piemērs uzņēmējdarbībā, kas izmanto bankas un Lauku atbalsta dienesta finansējumu uzņēmuma attīstībai. Latvijas reģioniem šādu eksportspējīgu uzņēmumu izaugsme ir būtiska, jo nodrošina stabilas darba vietas un nodokļu ienākumus. Šādi uzņēmumi veicina to, ka reģionos atgriežas ģimenes gan no lielpilsētas, gan ārzemēm''.

"Silu kūdra" ražo kūdru un kūdras substrātus dārzniecībai un augu audzēšanai. Dažādi kūdras substrāta maisījumi top pamatā no izsijātām kūdras frakcijām. Uzņēmums ražo produktus gan lielos 5,5 kubikmetru iepakojumos, gan mazos maisos.

Lielākā daļa – 99 % līdz 99 % – "Silu kūdras" saražotā nonāk eksportā. Šobrīd galvenās eksporta valsts ir Turcija un Ungārija. Attīstās arī eksporta tirgus Korejā, Japānā, bet īpaši strauji Ķīnā. Savukārt hobija līmeņa kūdras produkti ir pieprasīti Polijā.

"Jauniegādātā ražošanas iekārta paver lielisku iespēju – ar to ir iespējams saražot gan 250 litru maisus, gan neliela tilpuma 100 līdz 150 litru kūdras iepakojumus. Mazā tilpuma iepakojumus 50 līdz 80 litru ražo uzņēmuma poļu sadarbības partneris, kas atrodas tepat blakus mūsu ražotnei. Līdz ar to uzņēmumam ir iespēja kūdras substrāta mazo iepakojumu pakošanu veikt sadarbības partnera uzņēmumā un piedāvāt šo produkciju tirgū. Mazāka iepakojuma produkcija kļūst arvien populārāka, un to pieprasa arī profesionālie uzņēmumi. Siltumnīcu vajadzībām kūdras pārvietošanai nereti tiek izmantots roku darbs, un pārvietot kūdru mazāka tilpuma iepakojumos ir krietni vieglāk," skaidro Ritenis.

Viņš uzsver, ka jau šobrīd Latviju var uzskatīt par kūdras eksportēšanas lielvalsti, un kūdras eksportēšanas iespējas mūsu valstij ir ļoti plašas: "Kūdra ir pateicīgs eksporta produkts gandrīz uz jebkuru pasaules valsti. Siltumnīcām visbiežāk nav iespējams izmantot zemi, jo tā nav attīrīta no sēklām un citiem piemaisījumiem. Savukārt kūdra ir no baktērijām un sēklām tīra viela, augsne, kuru, apstrādājot ilgstošā ražošanas procesā, iegūst substrātu. Turklāt kūdra ir daudz vieglāka nekā zeme, tādēļ ērti transportējama."