Ekspremjera Andra Šķēles ģimenei piederošās finanšu ieguldījumu kompānijas "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 14,338 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2016. gadā, savukārt grupas peļņa samazinājās par 20,2% un bija 7,313 miljonu eiro apmērā, liecina "Firmas.lv" dati.

Tostarp "Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem" koncerna apgrozījumā lielāko daļu 2017.gadā veidoja ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem - 8,369 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 1,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kā arī ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas - 4,34 miljoni eiro, kas ir par 8,7% vairāk nekā gadu iepriekš. No konsultācijām pērn koncerns guvis ieņēmumus 404 200 eiro apmērā, kas ir kritums par 31,7%, no ūdenstransporta apkalpošanas - 76 500 eiro, kas ir pieaugums par 28%, bet pārējie ieņēmumi veidoja 1,149 miljonus eiro, kas ir 3,5 reizes vairāk nekā 2016. gadā.

"Sabiedrībai privātajiem ieguldījumiem" piederošā kompānija "Privāto aktīvu pārvalde" ieguldījumu aktivizēšanai dibina atsevišķus meitasuzņēmumus ar nosaukumu "Inpo".

Tostarp "Inpo 17" pieder 67% SIA "LAP1R" kapitāldaļu, kas savukārt ir akcionārs AS "Liepājas autobusu parks" (59,45%), kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, bet "Inpo 5" pieder 11 kompānijas ar nosaukumu "Vēja parks", kas tirgo elektroenerģiju.

Koncerna finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2017. gada martā likvidēta koncerna meitaskompānija SIA "Parku investīcijas", taču šajā mēnesī koncerns veicis jaunu ieguldījumu SIA "Rīgas autonoma", iegūstot 100% kapitāldaļu.

Pagājušajā gadā koncerns pakāpeniski veicis arī jaunus ieguldījumus SIA "Rīgas jahtu centrs "Andrejosta"" un SIA "Jahtu serviss "Andrejosta"", iegūstot attiecīgi 65,25% kapitāldaļu un 62,99% kapitāldaļu.

Pērn koncerns palielinājis arī SIA "Inpo 24" pamatkapitālu. Pēc "Firmas.lv" datiem, "Inpo 24" pamatkapitāls pērn decembrī palielināts no 2800 eiro līdz 1,1 miljonam eiro, kā arī 2017. gada decembrī "Inpo 24" kļuvis par "Inpo 5" vienīgo īpašnieku.

Koncerna gada pārskata vadības ziņojumā arī piebilsts, ka 2018. gada maijā sākta "Inpo 5" reorganizācija. Atbilstoši reorganizācijas līguma projektam "Inpo 5" tiks sadalīta un nodos mantu, tiesības un saistības kompānijām "Vēja parks 10", "Vēja parks 11", "Vēja parks 12", "Vēja parks 13", "Vēja parks 14", "Vēja parks 15", "Vēja parks 16", "Vēja parks 17", "Vēja parks 18", "Vēja parks 19" un "Vēja parks 20", liecina "Firmas.lv" informācija.

Tāpat vadības ziņojumā teikts, ka 2018. gada jūnijā un jūlijā koncerns ir iegādājies prasījuma tiesības 8,757 miljonu eiro apmērā, plašāku informāciju nesniedzot.

"2018. gadā koncerna vadība paredz meklēt jaunas investīciju iespējas," sacīts finanšu pārskatā.

2016. gadā "Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem" koncerna apgrozījums bija 13,205 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 9,162 miljonu eiro apmērā.

Koncerna galvenais darbības veids ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde. "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem" dibināta 2007. gadā. Tā pieder ekspremjera Andra Šķēles ģimenei - kompānijas īpašnieki ir Kristiāna Lībane-Šķēle (30%), Anete Šķēle-Pētersone (25%), Madara Šķēle-Dupate (25%), kā arī Edgars Šķenderis (10%) un Iveta Smilga-Krongorne (10%).