Stikloto alumīnija un metāla konstrukciju ražotāja SIA "Skonto Plan Ltd" pagājušajā gadā strādāja ar 32,374 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 60,7% vairāk nekā 2016. gadā, kā arī uzņēmums guva peļņu 1,482 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma palielinājums ir saistīts ar veiksmīgu attīstību eksporta tirgū – Lielbritānijā. Ņemot vērā to, ka 2017. gada nogalē noslēgti līgumi par vairākiem apjomīgiem ilgtermiņa projektiem, uzņēmuma vadība paredz, ka strauja izaugsme turpināsies arī 2018. gadā.

Lielākie projekti, kurus "Skonto Plan Ltd" ir realizējis vai sācis realizēt 2017. gada laikā, ir "City Road", "College Road", "Woodberry Down". Uzņēmums pārsvarā īsteno projektus dzīvojamo ēku sektorā, papildus darbojoties arī biroju un sabiedrisko ēku sektorā. Projektus ārzemēs "Skonto Plan Ltd" realizē ar Lielbritānijas meitasuzņēmuma "Skonto Enterprises UK Ltd" starpniecību.

Šogad uzņēmums plāno nostiprināt pozīcijas eksporta tirgū un izvērtēt iespējas startēt jaunos tirgos. Šogad plānots nodrošināt būtisku apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar 2017. gadu, kā arī nodrošināt stabilu peļņas rādītāju.

2016. gadā "Skonto Plan Ltd" strādāja ar 20,142 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 1,382 miljonu eiro zaudējumus.

"Skonto Plan Ltd" ir viens no lielākajiem un modernākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā, kas nodarbojas ar stikloto alumīnija un metāla konstrukciju un fasāžu projektēšanu, ražošanu, loģistiku un montāžu. Līdz šim uzņēmums ir realizējis virkni nozīmīgu projektu Latvijā, Austrumeiropā un Rietumeiropā, tostarp Skandināvijā un Lielbritānijā.

"Skonto Plan Ltd" īpašnieki ir ar uzņēmēju Gunti Rāvi saistītā SIA "GRIF 2" (90%) un Iļja Solomatins (10%).