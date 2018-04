'Svētās govis' un dzīšanās pēc laimīgiem klientiem – intervija ar IKEA vadītāju

Lai gan salikt IKEA iegādātās mēbeles to vienkāršības dēļ būs pa spēkam teju ikvienam, paša uzņēmuma struktūra ir savērpta tik tālu, ka amatpersonas steidz mēbeļu ražošanas milzi apsūdzēt par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. IKEA virsotnē atrodas "IKEA Group" un "INGKA Holding" vadītājs Lars Johans Jarnheimers, kurš pēc uzstāšanās vadītāju konferencē "EBIT" portālam "Delfi" stāsta par IKEA izplešanos pasaulē, mežu uzpirkšanu Latvijā un iepirkšanās nākotni.

Lars Johans Jarnheimers Latvijā viesojies bieži, jo līdz 2008. gada beigām bija mobilo sakaru operatora "Tele2 AB" grupas prezidents, strādājot arī Latvijas meitasuzņēmuma SIA "Tele2" padomē. Nu viņš jau ceturto gadu vada IKEA mēbeļu veikalu pārvaldošo uzņēmumu "IKEA Group".

Latvieši Jarnheimeram atmiņā palikuši kā čakli un lojāli cilvēki, kas, viņaprāt, mudina arvien vairāk uzņēmumus meklēt iespējas paplašināties Latvijā. Taču viņš pats par IKEA ienākšanu Latvijā negādā, jo caur savērptu uzņēmuma shēmu par IKEA izplešanos Baltijas valstīs atbild Islandes kompānija, kas populāro zīmolu izmanto caur franšīzes līgumu ar vēl vienu "IKEA Group" meitasuzņēmumu – "Inter IKEA". Jarnheimers gan ir pārliecināts, ka Latvijas IKEA ir labās rokās, jo Lietuvā strādājošo veikalu IKEA uzņēmums atzinis par vienu no labākajiem kopumā 355 veikalu konkurencē.

Vienkāršas mēbeles, sarežģītas shēmas

Lai gan viena no atziņām, ko Jarnheimers pauda vadītāju konferencē "EBIT", saistīta ar IKEA centieniem pēc iespējas vairāk vienkāršot lietas, "IKEA Group" pārvaldības shēma rada pretēju iespaidu. Tas ļāvis Eiropas Parlamenta Zaļo partijas deputātiem apsūdzēt IKEA par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Proti, laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam, pārvietojot uzņēmuma gūto peļņu no tādām augstu nodokļu zemēm kā Lielbritānija, Francija un Vācija uz uzņēmumiem, kas reģistrēti Luksemburgā vai Lihtenšteinā, kur nodokļi ir daudz mazāki, IKEA nodokļu maksājumos ietaupījusi aptuveni vienu miljardu eiro.

Jarhnheimers norobežojas no pārmetumiem un portālam "Delfi" norāda, ka Zaļo partijas pārmetumi adresēti nevis viņa vadītajai "IKEA Group", bet gan "Inter IKEA". "Par to jāatbild viņiem ["Inter IKEA"]. Mēs esam pilnībā nošķirtas organizācijas," skaidro Jarnheimers.

Vēl trīs gadus pirms zviedru rakstnieces Astrīdas Lingrēnas 1976. gadā publicētās satīras laikrakstā "Expressen", kur viņa rakstīja, ka nodokļos viņai jāsamaksā 102% no saviem ienākumiem, IKEA no Zviedrijas jau bija pārcēlusies uz Dāniju, bet vēlāk uz Nīderlandi, kur mīt vēl šodien. Jarnheimers pārcelšanos gan nesaista ar mēģinājumiem optimizēt nodokļus, akcentējot uzņēmuma dibinātāja Ingvara Kamprada vēlmi ar pārcelšanos nodrošināt IKEA nākotni. Savukārt franšīzes pārvaldošais uzņēmums "Inter IKEA" radīts, lai atvieglotu kompānijas izvēršanos pasaulē. Šobrīd IKEA strādā jau 29 valstīs, bet rudenī tai piepulcēsies 30. valsts – Latvija.

Lai gan varētu šķist, ka IKEA līdzvērtīgu konkurentu pasaulē nav, Jarnheimers norāda – sāncensībā mēbeļu ražošanā ir vēl izteiktāka nekā telekomunikāciju nozarē, kur viņš strādāja iepriekš. Par piemēru viņš min IKEA veikalu ASV, kam līdzās durvis vēruši 370 matraču izplatītāji. Šobrīd kopējā IKEA tirgus daļa ir ap 5%. Tas gan neliedza uzņēmuma mazumtirdzniecības apjomam pērn sasniegt 38,3 miljardus eiro.

Mēbeles internetā

Veikals Latvijā atradīsies tieši aiz Rīgas robežas – Stopiņu novadā pie Juglas un Biķernieku ielas, kur galvaspilsēta par saviem līdzekļiem šobrīd steidz iekārtot rotācijas apli ērtākai nokļūšanai veikalā, bet ātrie ēdinātāji netālu sāk būvēt restorānus.

Taču citviet IKEA pamazām sāk rast alternatīvas savai senajai stratēģijai, kas iekļauj braucienu uz attālo veikalu, cieši sapakoto mēbeļu iekraušanu automašīnā un tai sekojošo skrūvēšanu dzīvojamajā istabā, kas beidzas ar vairāk vai mazāk veiksmīgu rezultātu. "Veikals joprojām ir visa pamatā. Taču pasaulē ir pilsētas, piemēram, Pekina, kur transports ir visai problemātisks. Turklāt cilvēkiem bieži vien nav laika doties iepirkties ārpus pilsētas. Pircējs varēs izlemt – pirkt mēbeles veikalā vai internetā," stāsta Jarnheimers, norādot, ka e–komercija šobrīd veido aptuveni 5% no uzņēmuma apgrozījuma, taču Lielbritānijā šis skaitlis sasniedz jau 15%.

Londona arīdzan kļuvusi par vienu no spēļu laukumiem, kur IKEA pārbauda mazāku veikalu atvēršanu pilsētu iekšienē. Līdzīgu praksi uzņēmums īsteno arī Stokholmā, dodot pircējiem iespēju, neizbraucot no pilsētas, paviesoties mazākos IKEA veikalos, kur visas iedomājamās iedzīves vietā rodamas vien, piemēram, virtuves mēbeles. "Esam pamanījuši, ka pircēji nedēļas nogalēs brauc uz IKEA veikaliem ārpus pilsētas apskatīt mēbeles. Taču brīdī, kad jāizdara pasūtījums, viņi vēl pēdējo reizi grib plānoto pirkumu paskatīt dzīvē. Mēs nodrošinām iespēju to izdarīt, nebraucot ārā no pilsētas," konceptu skaidro Jarnheimers.

Taujāts, vai e–komercija un mazo veikalu uzplaukums neiznīdēs IKEA peļņu nesošo pircēju praksi lielajos veikalos savos ratiņos sakraut pēc iespējas vairāk aromātisko sveču, Jarnheimers norāda, ka ar to jārēķinās. "Man ir 58 gadi. Es joprojām vēlos sataustīt lietas, ko plānoju pirkt. Taču jābūt ar plašu vērienu. Jaunākie pircēji nav sajūsmā par ideju visu dienu pavadīt iepērkoties. Tāpēc mēs pielāgojamies klientiem, nevis otrādi," teic "IKEA Group" vadītājs.

Robots – konstruktors

Arvien aktīva loma interneta veikalos radīs arvien lielāku nepieciešamību aizsargāt klientu datus. Šobrīd IKEA aktīvi strādā, lai būtu gatava Eiropas Savienības datu aizsardzības regulai, kas stāsies spēkā maija izskaņā. "Tas ir ļoti piņķerīgs regulējums, kas jāuztver nopietni, jo pretējā gadījumā tas var nopietni iedragāt uzņēmuma reputāciju un pozīciju. Visi redzēja, kas notika ar "Facebook". Turklāt mēs strādājam arī Ķīnā un citviet ārpus Eiropas, tāpēc darām, ko varam, lai nerastos nekādi sarežģījumi," IKEA gatavošanos nākotnei ieskicē Jarnheimers.

Nākotne, jo sevišķi rūpniecības nozarē, ir saistīta ar robotu ienākšanu darbavietās, kas automatizēs cilvēkiem uzticētos pienākumus. Gada sākumā mūžībā aizgājušais IKEA dibinātājs Kamprads rakstījis, ka uzņēmuma veiksme ir balstīta nerimstošajā vēlmē rast iespējas ietaupīt itin visā. Jautāts, vai IKEA nevilcināsies aizvietot strādniekus ar taupīgajiem robotiem, Jarnheimers atbild – IKEA mērķis ir radīt pēc iespējas lētākus produktus, kas pieejami pēc iespējas vairāk cilvēkiem. "Vai tie būs roboti vai cilvēki, atkarīgs no katra produkta," klāsta "IKEA Group" vadītājs, piebilstot, ka visi 194 tūkstoši IKEA holdingā darbu radušie cilvēki ir svarīgi uzņēmuma veiksmei.

IKEA steidz gādāt arī par savu nākotni, investējot mežos. Latvijā uzņēmumam pieder aptuveni 24 tūkstoši hektāru meža. "Primāri mēs investējam mežos, lai nodrošinātu koksni savai nākotnei. Taču svarīga ir arī videi draudzīga saimniekošana. Līdz 2020. gadam esam apņēmušies būt CO2 neitrāli, tāpēc jau tagad mums ir vairāk vēja turbīnu, nekā veikalu. Atbildība par vidi ir jāuzņemas. It īpaši tad, ja esi tik liels tirgus spēlētājs," klāsta Jarnheimers. Viņš gan neļauj lolot lielas cerības, ka tik drīz IKEA veikalos parādīsies mēbeles no Latvijā auguša koka. Lai gan dažas rūpnīcas plānots atvērt Lietuvā, Polija jau 60 gadus ir viens no būtiskākajiem piegādātājiem un tā paliks arī turpmāk.

Uzstājoties vadītāju konferencē "EBIT", Jarnheimers pauda, ka viņa uzdevums kā vadītājam ir meklēt un nogalināt "svētās govis" – par nelokāmu tradīciju kļuvušu praksi, kas ilgtermiņā liedz uzņēmumam attīstīties. Viņš arīdzan neslēpj, ka arī IKEA ganībās vēl atrodamas šādas "svētās govis". "Taču mēs neesam biržā kotēts uzņēmums. Mēs nedzenamies pēc ceturkšņa rādītājiem. Mēs dzenamies pakaļ laimīgam klientam," rezumē Jarnheimers.