Tiesa ar šo lēmumu arī neapstiprināja TAP plāna pieņemšanu, paskaidroja tiesā.

Savukārt iepriekš tiesa bija apturējusi tiesvedību "RBSSKALS Būvvadība" maksātnespējas lietā. Minētajā lietā bija apturēta tiesvedība, līdz stāsies spēkā nolēmums par uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu.

Jau ziņots, ka pērn decembra vidū tiesā bija iesniegts pieteikums par "RBSSKALS Būvvadības" maksātnespēju, un ar to tiesā vērsās SIA "Vega 1".

Iepriekš uzņēmumā norādīja, ka TAP laikā plānots reorganizēt kompānijas darbību, lai pārvarētu krīzi būvniecībā. ""RBSSKALS" grupa būvniecības tirgū darbojas 24 gadus, gadā vidēji nodrošinot 800 darbvietu. Mūsu darbības laikā esam pieredzējuši gan ekonomisko augšupeju, gan lejupslīdi, savukārt šobrīd uz tiesiskās aizsardzības procesu raugāmies kā uz vienīgo iespēju saglabāt savu profesionālo darbību," toreiz skaidroja uzņēmumā.

TAP pieteikšanas mērķis ir uzņēmuma darbības reorganizācija ar papildu finansējuma piesaisti, lai stabilizētu "RBSSKALS Būvvadības" darbību, pārvarētu krīzes situāciju un arī turpmāk uzņēmums būtu konkurētspējīgs un stabils tirgus dalībnieks.

"RBSSKALS Būvvadības" pārstāvji norādīja, ka jau no pagājušā gada būvniecības nozarei ir pienākuši ļoti grūti laiki. Pagājušajā gadā pabeigta un nodota ekspluatācijā lielākā daļa no esošajiem lielajiem publiskajiem būvniecības projektiem, tajā pašā laikā jauni to vietā nav nākuši. Galvenais iemesls tam ir nespēja laicīgi apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus nākamajam plānošanas periodam, kā ietekmē būvniecības nozare ir sākusi stagnēt.

Jau vēstīts, ka 2015.gadā "RBSSKALS Būvvadība" strādāja ar 20,994 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 29,2% mazāk nekā 2014.gadā, un cieta zaudējumus 539 380 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Kompānija "RBSSKALS Būvvadība" izveidota 2007.gadā. Tās pamatkapitāls ir 142 284 eiro, bet vienīgā īpašniece ir SIA "RBSSKALS Holding", kura pieder Mārim Saukānam (73,4%) un Andrim Treijam (26,6%).