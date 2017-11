Fitnesa klubam "Atlētika' pārtraucot darbību, trīs vietās Rīgā tā vietā sāks darboties "My Fitness " sporta klubi, portālu "Delfi" informē uzņēmuma pārstāvji.

"My Fitness" filiāles turpmāk būs rodamas Anniņmuižas bulvārī 40A, Anniņmuižas ielā 17 un Krišjāņa Barona ielā 46. Plānots, ka zem jaunā nosaukuma klubi sāks darboties 1. decembrī.

Līdz ar to Rīgā būs 11 "My Fitness" klubi. Uzņēmums informē, ka plāno turpmāko divu gadu laikā Rīgā atvērt vēl piecus fitnesa klubus.

"My Fitness" darbību uzsāka 2008. gadā. Šobrīd uzņēmumam pieder 11 fitnesa klubi Latvijā, bet vēl 18 – Igaunijā.

Pērn AS "My Fitness" apgrozījums bija 14 miljoni eiro. Tā meitasuzņēmums Latvijā SIA "My Fitness" pērn darbojās ar 2,9 miljonu eiro apgrozījumu, nopelnot 381 tūkstoti eiro, liecina "Lursoft" dati.