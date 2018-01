Sestdien, 13.janvārī, no pulksten 12 atvērts ir Reiņa trases iesācēju kalns, kā arī darbosies bērnu skoliņa "Herkuless". Svētdien no pulksten 11 pieejams būs arī Kaķīškalna mazais kalns, bet pirmdien – Siguldas Pilsētas trases mazais kalns, kas turpmāk atvērts būs no pulksten 12 līdz 22.

Tāpat svētdien distanču slēpotājiem tiks atvērts "Fischer" Slēpošanas centra stadiona aplis. Turpmāk tas būs pieejamas no pulksten 10 līdz 20.

Trašu sagatavošanu plānots uzsākt arī citās Siguldas pilsētas un apkārtnes trasēs, piemēram, Kordes trasē, Rāmkalnos.

Arī "Lemberga hūtē" piektdienas vakarā iedarbināti seši sniega lielgabali, bet slēpošanas trasi atvērt plānots 17. janvārī, pulksten 15.

Kā skaidro trases pārstāvji, slēpošanas kalnā mākslīgā sniega segas sagatavošana var notikt, ja gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par –3 grādiem un sniega segas izveidošanai nepieciešamas četras līdz piecas dienas.