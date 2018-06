Tuvākās nedēļas laikā restorānu tīklā "Vairāk saules" varētu uzstādīt visus trūkstošos kases aparātus, prognozēja uzņēmuma pārstāve Laura Minskere.

Viņa norādīja, ka patlaban katrā restorānā darbojas pa vienai kasei, izņemot Dzirnavu ielas restorānā, kurā strādā divas kases. Pēc Minskeres teiktā, uzņēmums ir pasūtījis septiņas trūkstošās kases, kuras varētu piegādāt aptuveni nedēļas laikā.

Vaicāta, kāda bijusi restorāna darbība pēc darba atsākšanas nedēļas nogalē, "Vairāk saules" pārstāve norādīja, ka viss, kas skar klientu apkalpošanu, tostarp lojalitātes un bonusu sistēmu, kā arī pasūtījumu un piegāžu līniju, ir atjaunots. Viņa sacīja, ka sestdien un svētdien klientu skaits restorānos bija kā ierasts un apmeklētāji pauduši atbalstu "Vairāk saules" darbiniekiem, kā arī atstājuši zīmītes ar uzmundrinošiem vārdiem.

Vienlaikus Minskere atzīmēja, ka patlaban restorānu tīklā ir traucēta iekšējo procesu norise, tostarp komunikācija, jo vēl nav izdevies atjaunot iekšējo telefonu tīklu un interneta sistēmu. Viņa norādīja, ka patlaban saziņa uzņēmuma darbinieku starpā norit ar privātajiem telefoniem un "Vairāk saules" birojā uzstādīti četri jauni datori, kuru skaitu nepieciešams vēl papildināt. Tāpat nepieciešams atjaunot iekšējo uzskaites sistēmu pasūtījumu apstrādei restorānos.

Pēc uzņēmuma pārstāves paustā, patlaban "Vairāk saules" kopā ar IT speciālistiem un interneta pakalpojumu sniedzēja "Lattelecom" darbiniekiem strādā pie iekšējā interneta tīkla atjaunošanas. Viņa norādīja, ka policija kratīšanas laikā restorānu tīklā norāvusi arī "Lattelecom" rūterus, kas līdz ar citām mantām tika izņemti no uzņēmuma. Tomēr viņa atgādināja, ka rūteri nepieder "Vairāk saules", bet ir "Lattelecom" īpašums, līdz ar to "Lattelecom" plāno vērsties policijā, lai noskaidrotu, kādēļ kratīšanas laikā izņemta tam piederoša manta.

Savukārt vaicāta par publiski izskanējušo picēriju tīkla "Čili pica" iespējamo saistību ar veiktajām kratīšanām "Vairāk saules", Minskere plašāk jautājumu nekomentēja, vien norādot, ka telpu iznomātāji pārsūtījuši uzņēmumam elektronisko saraksti ar "Čili pica" tīkla īpašnieci SIA "Čilija Pizza", kas notikusi tieši kratīšanu laikā pirms informācija par tām bija publiski zināma un kas pašos iznomātājos bija raisījusi neizpratni.

Kā ziņots, sestdien darbu atsāka visi seši uzņēmuma "Vairāk saules" restorāni. Piektdienas vakarā jau bija atvērti "Vairāk saules" restorāni tirdzniecības centros "Mols" un "Spice".

Kā iepriekš informēja uzņēmuma pārstāvji, ņemot vērā, ka policija uzņēmumam nesniedz informāciju, cik ilgi visa izņemtā manta, īpaši kases aparāti, paliks policijā, restorānu darbības atsākšanai tīkla īpašniece SIA "Vēl vairāk saules" iegādājusies jaunus kases aparātus. Tika veikts intensīvs darbs, lai tos saprogrammētu atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.

Tas darbosies kā pagaidu risinājums, jo pilnībā atjaunot visu sistēmu tik īsā laikā nav iespējams. Būtiskākās lietas norēķinu veikšanai darbojas un čekus uzņēmums var izsniegt. Ņemot vērā, ka kratīšanas laikā restorānos esot norauti interneta rūteri, kameras un vadi, "Vairāk saules" nepieciešams atjaunot arī datortīklu un videonovērošanu, kas arī prasīs zināmu laiku.

Jau vēstīts, ka Valsts policijai ir aizdomas, ka noziedzīgo darbību rezultātā, iejaucoties kases aparātu sistēmā, valstij nodarīti aptuveni 1,5 miljonu eiro lieli zaudējumi.

Uzņēmuma pārstāvji kategoriski noliedz policijas pārmetumus. Uzņēmuma līdzīpašnieks un šefpavārs Endijs Bērziņš sociālajā tīklā "Facebook" publicējis paziņojumu, ka "Vairāk saules" īpašnieki un 270 restorānu tīkla darbinieki gatavi veikt melu detektora pārbaudi, lai apliecinātu, ka uzņēmums nav veicis manipulācijas ar kases aparātu sistēmu.

Restorānu tīkla īpašniece SIA "Vēl vairāk saules" dibināta 2002. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Pērn "Vēl vairāk saules" strādāja ar 4,715 miljonu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 216 122 eiro apmērā.