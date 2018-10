Industriālā koncerna "UPB" grupai ceturtdien pievienots uzņēmums SIA "Inženieru birojs "Būve un forma"", informēja "UPB" Mārketinga un komunikāciju departamenta direktore Ilze Rosicka.

Viņa norādīja, ka abu uzņēmumu iespēju un pieredzes apvienošana ļaus realizēt lielākus "D&B - "Design&Build" jeb apvienotos projektēšanas un būvniecības projektus un ieviest BIM (būvniecības informācijas modeļa) principus praksē, strādājot projektos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

"Ar "Būve un forma" esam strādājuši jau četrus gadus un esam pārliecinājušies par projektētāju kompetenci, kas papildinās mūsējo. Kopā ar "Būve un forma" mums ir potenciāls attīstīt BIM un projektēšanas automatizācijas virzienus," norādīja "UPB" valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš.

"Būve un forma" inženieru birojam ir būtiska pieredze kompleksās projektēšanas jomā, strādājot ar sarežģītiem projektiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

"Inženieru birojs "Būve un forma"" īpašnieki ir Jānis Prauliņš (40%), Sanita Prauliņa (20%), Jānis Krasts (20%), Māris Grāvītis (20%), liecina "Firmas.lv" informācija. 2017.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,087 miljoni eiro, bet peļņa bija 72 633 eiro.

Pērn industriālā holdinga "UPB" konsolidētais apgrozījums auga par 1,4% un sasniedza 149 miljonus eiro. Holdinga māteskompānijas AS "UPB" apgrozījums 2017.gadā bija 126,502 miljoni eiro, kas ir par 10% vairāk nekā 2016.gadā, bet māteskompānijas peļņa nedaudz samazinājās un bija 6,003 miljoni eiro.

"UPB" ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumu un ražotņu, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir "MB Betons grupa", "RK Metāls grupa", "Aile grupa", "UPB Energy grupa" un "UPB nams grupa". Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju. Uzņēmumu grupā ietilpst "UPB" uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē, Baltkrievijā un Azerbaidžānā, liecina informācija "UPB" mājaslapā.