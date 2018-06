"Spriežot pēc publiski izskanējušās informācijas, VP uzsāktais kriminālprocess attiecas uz 2016. gadā veiktām uzņēmuma darbībām. Tādējādi uzņēmuma iespējamie pārkāpumi nevar būt par pamatu kases aparātu reformas lietderības apšaubīšanai, jo jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus uzņēmums reģistrēja un uzsāka izmantot 2017. gada augustā," paziņojumā raksta VID, piebilstot, ka normatīvie akti liedz dienestam sīkāk iztirzāt sākto kriminālprocesu.

Informācija VID publiskojamo datu bāzē šo argumentu apstiprina – visas 13 SIA "Vēl vairāk saules" šobrīd izmantotās kases sistēmas "Rkeeper7" ir reģistrētas sākot no 2017. gada 30. augusta. Pirms tam "Vēl vairāk saules" izmantoja "Brio pos base" kases sistēmu un "Pos r-keeper" kases sistēmas.

VID arī atkārtoti norāda: kriminālprocesu pret restorāniem "Vairāk saules" ir uzsākusi VP. Līdzšinējās VP darbības nav notikušas sadarbībā ar VID un VID rīcībā nav informācijas nedz par kriminālprocesa uzsākšanas iemesliem, nedz tā ietvaros veikto procesuālo darbību apmēru, tādēļ VID atturas no komentāriem par to.

Vēstīts, ka Valsts policija otrdien, 12. jūnijā, veica kratīšanu restorānu tīkla "Vairāk saules" ēdināšanas vietās un birojā. Kratīšanas veiktas saistībā ar aizdomām par iejaukšanos kases aparātu sistēmās, kas valstij varētu būt nodarījis 1,5 miljonu eiro zaudējumus. VP informācija liecina, ka uzņēmums kopš 2016. gada veicis grāmatvedības un kases aparātu datu sagrozīšanu.

Uzņēmums veikto kratīšanu saucis par nepamatotu, kā vienu no argumentiem minot to, ka "Vēl vairāk saules" bijis viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas pārgājis uz jauno kases aparātu sistēmu.

"Ļoti gribētu noskaidrot, kas ir pamats tik brutālam policijas iebrukumam veiksmīgi strādājošā uzņēmumā. Tas, ko mums šobrīd inkriminē ir kases sistēmu datu sagrozīšana. "Vairāk saules" nekad to nav darījusi un nedara. Šādiem apgalvojumiem nav ne mazākā pamata," trešdien, 13. jūnijā, sasauktā preses konferencē teica uzņēmuma akcionārs Mārtiņš Kalniņš. Līdzīgus izteikumus publiskajā telpā paudis arī atpazīstamais restorāna pārstāvis Endijs Bērziņš.

"Vēl vairāk saules" jauno kases aparātu piegādātājas SIA "UCS" pārstāvis Jevgenijs Šmitenbergs trešdien preses konferencē skaidroja, ka izpildīt jaunās likuma prasības nav bijis viegli, taču jauno kases sistēmu "Vairāk saules" restorānos tomēr izdevies ieviest. "Saņēmām apliecinājumu, ka sistēma ir droša, stabila un atbilst visām prasībām," teica Šmitenbergs, jautājot, kā kāds varētu grozīt VID un neatkarīgu ekspertu atbalstītu kases aparātu sistēmu.

Kā ziņots, pērn 1. janvārī stājās spēkā noteikumi par jaunajām kases aparātu un sistēmu prasībām. Taču VID paziņoja par sešus mēnešus ilgu pārejas periodu, kas nozīmē, ka prasības spēkā stājās 2017. gada jūlijā.

Reforma ir viens no ēnu ekonomikas apkarošanas plānā iekļautajiem uzdevumiem. VID secinājis, ka viens no galvenajiem virzieniem, kurā notiek apzināta izvairīšanās no nodokļu nomaksas, ir ļaunprātīga iejaukšanās elektroniskajos kases aparātos un sistēmās ar mērķi neuzrādīt uzņēmuma gūtos patiesos ienākumus pilnā apmērā un tādējādi ievērojami samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļu summu.

VID ieskatā, šādas ļaunprātīgas rīcības rezultātā valsts kasei teju ik dienu garām aizslīd teju pusmiljons eiro dienā.

Daudzi uzņēmēji ar kases aparātu reformu nebija mierā, Latvijas Tirgotāju asociācijai pārmetot VID grūti izpildāmus tehniskos noteikumus.