Atbalstāmo investīciju projektu jaunas gaisa filtru ražotnes būvniecībia "Dinair Filton" EM iesniedza pērnā gada 28. decembrī. Projektu sākotnējās ilgtermiņa ieguldījuma attiecināmās izmaksas ir 15 392 000 eiro. Otrdien pieņemtais valdības lēmums ļauj pēc investīciju projekta pabeigšanas piemērot UIN atlaidi 25% apmērā no sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas, bet ne vairāk kā 3 848 000 eiro, liecina MK rīkojuma projekts.

Uzņēmums plāno investēt jaunas ražotnes būvniecībā un ražotnes aprīkošanā ar modernām augstas kapacitātes ražošanas iekārtām, lai palielinātu ražošanas jaudu un uzsāktu ULPA gaisa filtru ražošanu. ULPA jeb ''U'' klases gaisa filtri ir augstākās gaisa filtrācijas efektivitātes klases gaisa filtri, kurus izmanto telpās, kur nepieciešama īpaši sterila vide, piemēram, biotehnoloģiju un kosmosa tehnoloģiju ražošanā. Investīciju projektu plānots realizēt līdz 2022. gadam.

"Dinair Filton" apgrozījums pērn bija 12 499 166 eiro, bet peļņa lēšama 87 386 eiro apmērā. Uzņēmums pilnībā pieder Zviedrijas Karalistē reģistrētai kompānijai ''Dinair AB'', liecina "Lursoft" datu bāzē pieejamā informācija.

"Dinair Filton" investīciju projekts ir 36. projekts, ko valdība atbalstījusi kopš 2011. gada. Atbalstāmā investīciju projekta statuss šo gadu laikā piešķirts projektiem ļoti dažādās nozarēs – pārtikas rūpniecībā, loģistikā, metālapstrādē, tekstilrūpniecībā un citās.

Līdz šim MK atbalstīti: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS "Grindeks", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA "Stiga RM", SIA "Avoti SWF", SIA "Rimi Latvia", SIA "Vika Wood", AS "Latvijas balzams", SIA "Līgo Auto", SIA "Kronospan Riga" un SIA "Kokapstrāde 98" projekti.

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 miljoniem eiro, tad UIN atlaidi var piemērot 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro, tad 15% apmērā, bet ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus eiro, tad 11,9% apmērā, un, ja MK ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem MK, ņemot vērā EM izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.