SIA "Kokpārstrāde 98" investīciju projekta ietvaros plāno sākt jaunu produktu ražošanu – masīvkoka profilmateriālus ar dēlī iestrādātu ornamentu un eikalipta profilmateriālus. Uzņēmums arī plāno būtiski uzlabot esošos produktu – priedes profilmateriālu – ražošanu. Investīciju projekts jaunās darbības uzsākšanai paredz sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus divu angāru būvniecībai un iekārtu iegādei līstīšu formēšanai un krāsošanai, garumā saaudzētu un līmētu koksnes izstrādājumu ražošanai, kā arī garenzāģēšanas iekārtu un aprīkojuma nomaiņu esošajā cehā.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums plāno izveidot vismaz 35 jaunas darba vietas.

Investīciju projekta ieguldījumu apmēra attiecināmās izmaksas lēšamas 13 650 000 eiro apmērā. Finansējuma avots būs uzņēmuma pašu līdzekļi un bankas kredīts. Līdz ar to pēc projekta īstenošanas "Kokpārstrāde 98" būs iespēja piemērot UIN atlaidi līdz 3 412 500 eiro.

Kā liecina Lursoft pieejamā informācija, uzņēmums 2016. gadā apgrozījis 18,8 miljonus eiro, nopelnot 1,9 miljonus eiro.

"Kokpārstrāde 98" iesniegtais projekts ir 34. projekts, kuru MK atbalstījis. Līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS "Grindeks", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA "Stiga RM", SIA "Avoti SWF", SIA "Rimi Latvia", SIA "Vika Wood", AS "Latvijas balzams" un SIA "Līgo Auto" projekti.

Jau ziņots, ka kopš 2011. gada valdība piešķirusi atbalstāmā investīciju projekta statusu 33 uzņēmumiem, kas pēc konkrēta investīciju projekta pabeigšanas ļauj saņemt uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) atlaidi. Tiesa, līdz šim pie atlaides reāli tikuši vien seši uzņēmumi.

šī gada sākumā valdība lēma piešķirt atbalstāmā investīciju projekta statusu uzņēmumam "Līgo auto'' jaunas bērza saplākšņa rūpnīcas izveidei. Projekta ietvaros uzņēmumam būs iespējams piemērot 11,39 miljonu UIN atlaidi. Atlaidi "Līgo auto" varēs saņemt, ja sekmīgi pabeigs projektu, kurā sākotnējais ilgtermiņa ieguldījums lēšams 45,58 miljonu eiro apmērā (attiecināmās izmaksas), savukārt valdības atbalstītā nodokļu atlaide – 25% apmērā no sākotnējās ilgtermiņa ieguldījuma summas.

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 miljoniem eiro, tad UIN atlaidi var piemērot 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro, tad 15% apmērā, bet ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus eiro, tad 11,9% apmērā, un, ja MK ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem MK, ņemot vērā EM izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.