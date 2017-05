Līgums paredz konsultāciju pakalpojumu sniegšanu lēmuma pieņemšanai un iespējamā darījuma organizēšanai saistībā ar "Conexus Baltic Grid" akciju iespējamo iegādi valsts īpašumā. Konsorcijā ietilpst arī "Porta Finance", "Deloitte Czech" un advokātu birojs "TGS Baltic".

"Konsultantu piesaistes mērķis ir atbilstoši starptautiski atzītai praksei sagatavot kvalitatīvu un pilnvērtīgu informāciju, kas ir nepieciešama Latvijas valsts interesēm atbilstošākā lēmuma pieņemšanai par iespējamās "Conexus Baltic Grid" akciju iegādes valsts īpašumā lietderību," pauda EM.

Lēmums par iespējamo akciju iegādi Latvijas valstij ir jāpieņem, ņemot vērā to, ka valstij ir dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju pirmpirkuma tiesības, kā arī ņemot vērā Enerģētikas likuma prasības, atbilstoši kurām "Conexus Baltic Grid" akcijas ir jāpārdod tiem akcionāriem, kuri ir saistīti ar dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām un elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbībām vai ietilpst vertikāli integrēta dabasgāzes apgādes komersanta vai vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā.

"Latvijas valsts mērķis, lemjot par dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju iespējamo iegādi, ir veicināt vienota Baltijas dabasgāzes tirgus izveidi, nodrošinot taisnīgus, tirgus attīstību un konkurenci veicinošus dabasgāzes infrastruktūras lietošanas nosacījumus tirgus dalībniekiem un patērētājiem ar ekonomiski pamatotām, pēc iespējas zemākām izmaksām," skaidroja EM.

Ņemot vērā, ka publiska iepirkuma izmantošana varētu skart būtiskas valsts ekonomiskās intereses un radīt kaitējumu šo interešu aizsardzībai, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (likums spēkā līdz 2017. gada 1. martam), Ministru kabinets pieņēma lēmumu atzīt, ka šajā gadījumā konsultanta piesaistē nav piemērojams Publisko iepirkumu likums.

EM vērš uzmanību, ka detalizētāka informācija par konsultāciju darba uzdevumiem un atlīdzības apmēru ir komerciāli jutīga un tai ir jānodrošina pieejamības ierobežojumi, jo var tikt izmantota kā darījumā iesaistīto pušu nodomus raksturojoša un var tikt interpretēta kā akciju vērtību ietekmējošs faktors, kas potenciāli var ietekmēt darījuma norisi. Balstoties uz šiem apsvērumiem, šobrīd nav atklājama konsultantu pakalpojumu cena.

"Ir jāņem vērā arī apstāklis, ka Latvijas valsts interesēs ir nodrošināt pēc iespējas prognozējamāku, stabilu un tiesisku vidi ārvalstu investīcijām, tāpēc atbilstoši labas starptautiskās uzņēmējdarbības praksei Latvijas valstij ir jāizvairās arī no rīcības, kas ir pretrunā ar vispāratzītiem starptautiskas uzņēmējdarbības labas prakses principiem un negatīvi ietekmē citu iesaistīto darījuma pušu tiesiski pamatotās intereses," piebilda EM.

Kā ziņots, līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu 3. aprīlī spēkā stājās Enerģētikas likuma normas, kas paredz valsts pirmpirkuma tiesības attiecībā uz dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru "Conexus Baltic Grid".

Attiecīgais uzņēmums tika dibināts pērnā gada nogalē, tam no AS "Latvijas gāze" nododot uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus. Kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā.

"Conexus Baltic Grid" lielākie īpašnieki ir tāda paši, kādi "Latvijas gāzei". Tie ir Krievijas "Gazprom" (34,1%), pastarpināti Eiropas investīciju banku veidotais "Marguerite Fund" (29,1%), Vācijas "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,3%) un "Itera Latvija" (16%).

Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām līdz gada beigām uzņēmums jāpārdod, lai tā akcionāri būtu ar ''Latvijas gāzes'' īpašniekiem nesaistītas personas. Tiesa gan, šī prasība neatteicas uz finanšu investoru "Marguerite Fund".