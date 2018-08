Tostarp uzņēmuma ieņēmumi no telpu nomas 2018. gada pirmajos sešos mēnešos veidoja 339 019 eiro, kas ir par 0,8% mazāk nekā pirms gada, ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem bija 160 548 eiro, kas ir par 35,9% vairāk, bet ieņēmumi no elektroenerģijas sadales un apkalpošanas saruka par 5% un bija 157 313 eiro.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka VEF veic plānveidīgu tās īpašumu renovāciju, kas nepieciešama pēc vairāk nekā 15 gadu renovēto ēku ekspluatācijas. Renovācijas darbu izmaksas VEF sedz no saviem līdzekļiem.

Tāpat VEF vadība informē, ka kompānija gatavojas ražošanas telpu rekonstrukcijai un pārprofilēšanai, lai veiksmīgi piesaistītu nomniekus. Arī šiem darbiem nepieciešamos līdzekļus kompānija centīsies segt pēc iespējas izmantojot savus resursus un piesaistot bankas aizdevumu tikai nepieciešamības gadījumā.

Darbu plānā nākamajam pārskata periodam ir arī ceļu infrastruktūras un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas ir būtiskais faktors esošajiem kompānijas klientiem un jaunu klientu piesaistei, piebilst VEF vadība.

2017. gada pirmajā pusgadā VEF strādāja ar 625 511 eiro apgrozījumu un guva peļņu 89 109 eiro apmērā. Savukārt 2017. gadā kopumā VEF strādāja ar 1,299 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas ir par 0,1% vairāk nekā 2016. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 17,2% un bija 252 572 eiro.

VEF nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu, elektrosadales pakalpojumu sniegšanu patērētājiem VEF teritorijā, kā arī melno un krāsaino metāllūžņu tirdzniecību. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Tās lielākais akcionārs ir "VEF Komunikāciju serviss".