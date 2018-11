'Ventbunkers' padomi atstājis Jānis Berķis

Trešdien, 7.novembrī, reģistrētas izmaiņas naftas produktu pārkraušanas termināla AS "Ventbunkers" padomē. To atstājis līdzšinējais padomes loceklis Jānis Berķis, ziņo "Lursoft" Klientu Portfelis.

Uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amatu turpina ieņemt Rūdolfs Meroni, viņa vietnieku amatus – Inga Antāne un Gints Laiviņš-Laivenieks, bet uzņēmuma padomes locekļi ir Lidija Hitričenko (Lidiia Khytrychenko), Diāna Jukna un Francs Harands (Franz Harrand).

"Lursoft" esošie dati rāda, ka AS "Ventbunkers" pieder daļas vēl septiņos uzņēmumos – SIA "VB Investments" (50%), AS "Baltijas ekspresis" (62,79%), SIA "Ventspils ekspedīcija" (37,30%), SIA "Noord Natie Ventspils Terminals" (35,72%), AS "Latvijas Naftas tranzīts" (66,93%), SIA "Vats" (30,00%) un SIA "Ventrans Rīga" (66,96%).

AS "Ventbunkers" pagājušajā gadā VID administrētajos nodokļos samaksāja 1,79 miljonus eiro, tostarp 1,45 miljonus eiro veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 795,81 tūkstošus eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Uzņēmumam patlaban reģistrēti divi aktīvi nodrošinājumi. Viens no tiem aizliedz Uzņēmumu reģistram veikt jebkādu 2004. gada 8. decembrī ievēlētās AS "Ventbunkers" padomes lēmumu reģistrāciju, savukārt otrs nodrošinājums, kuru piemērojusi Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa, paredz arestu Aivara Lemberga un Anrija Lemberga patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumā, kas izriet no abām personām piederošā "Yelverton Investments B.V" akcijām Ventspils uzņēmumā AS "Ventbunkers".