AS "Ventspils nafta" par 43,7 miljoniem eiro pārdevusi 51% SIA "Ventspils nafta tranzīts" (VNT) kapitāldaļu citam " Vitol " grupā ietilpstošam uzņēmumam – Nīderlandes kompānijai "Martank", pastāstīja "Ventspils naftas" pārstāve Laima Zemele.

Viņa norādīja, ka tagad "Martank" pieder 51% VNT kapitāldaļu, savukārt atlikušās daļas – "Eurotank Holding Sarl". Šī kompānija ietilpst starptautiskajā termināļu uzņēmumā VTTI, kurš savukārt daļēji pieder "Vitol".

""Martank" iegādājās "Ventspils naftas" īpašumā esošo 51% VNT daļu par summu, kas atbilda "Ventspils naftas" līdzdalības meitassabiedrības (VNT) pamatkapitālā bilances vērtībai jeb par 43,7 miljoniem eiro," pauda Zemele.

Viņa piebilda, ka attiecīgi "Ventspils nafta" peļņu no šī darījuma neguva. "Martank" – tāpat kā "Ventspils nafta" – ir 100% "Vitol" grupā ietilpstoša sabiedrība. VNT turpmāk vairs nebūs "Ventspils naftas" grupā ietilpstošs uzņēmums, taču joprojām būs "Vitol" grupā.

VNT līdz šim bija "Ventspils naftas" koncerna sabiedrība, kas nodrošina tranzīta pakalpojumus – naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, naftas, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas produktu kravu pieņemšanu no dzelzceļa un jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu.