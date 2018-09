Ar uzņēmuma "Catchbox" produktu pēdējo gadu laikā saskaramies dažādās konferencēs, semināros un diskusijās. Tas ir mētājams mikrofons publikas iesaistei diskusijā un, lai gan ideja radusies Somijā, ražošanas process un mārketinga aktivitātes 100% tiek organizētas Latvijā.

"Delfi" jau ziņoja, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) četrpadsmito gadu pēc kārtas izcels un apbalvos veiksmīgākos Latvijas eksporta un inovāciju sasniegumus, izsludinot konkursu "Eksporta un inovācijas balva 2018". Pieteikšanās šā gada balvai jau sākusies, tāpēc piedāvājam ieskatu pērnā gada laureātu biznesa ikdienā.

Runājot par mikrofona priekšrocībām, uzņēmuma līdzīpašnieks un viens no dibinātājiem Miķelis Studers atklāj, ka mikrofons ir mīksts, ērts, to viegli pamest no viena auditorijas gala uz otru un pat samazināt stresu, kas citus pārņem pirms runāšanas auditorijas priekšā. Uzņēmuma līdzīpašnieks ir pārliecināts, ka katram uzņēmumam ir jāzina sava stiprā puse, jāstrādā šajā virzienā un jābūt godīgiem pret sevi.

Šobrīd uzņēmumā ir jau ap 30 cilvēku, puse no darbiniekiem nodarbojas ar šūšanu un mikrofonu uzbūvi, bet otra puse – ar mārketinga un pārdošanas aktivitātēm. Studers atklāj, ka vislielāko atpazīstamību un uzmanību produkts iegūst dažādos pasākumos, kur tas reāli tiek izmantots.

Šādā veidā efektīvi ir iespējams piesaistīt potenciālos klientus. "Catchbox" mikrofonu ir iespējams izgatavot ar klienta uzņēmuma logo vai, izmantojot uzņēmuma krāsu toņus. Cilvēki novērtē produktu, jo ar pavisam vienkāršu paņēmienu tas iesaista diskusijās un liek būt aktīviem.

Ja ir vēlēšanās sākt ražošanas procesu, bet neesi pārliecināts par ideju, "Catcbox" līdzīpašnieks iesaka nekautrēties, būt pārliecinātam par produktu un jau pašā sākumā paprasīt par to naudu, jo, ja citi ir gatavi maksāt, tātad ideja strādā un tajā var investēt.