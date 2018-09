Uzņēmuma "Graci" dibinātāja un vadītāja Alise Balgalve ir pārliecināta, ka latvieši var lielas lietas, bet svarīgi ir bez apstājas virzīties uz savu mērķi. Uzņēmums savu darbību sāka 2012. gadā un ražo funkcionālu un dabisku musli, kas piemērots sportistiem un ikvienam, kurš seko līdzi svara izmaiņām un izskatam.

"Delfi" jau ziņoja, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) četrpadsmito gadu pēc kārtas izcels un apbalvos veiksmīgākos Latvijas eksporta un inovāciju sasniegumus, izsludinot konkursu "Eksporta un inovācijas balva 2018". Pieteikšanās šā gada balvai jau sākusies, tāpēc piedāvājam ieskatu pērnā gada laureātu biznesa ikdienā.

Atzinību ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē ieguvis īpaši veiksmīgais musli dizaina iepakojums. Balgalve uzskata, ka iepakojumam ir jābūt saprotamam, simpātiskam un viegli nolasāmam, jo veiksmīgs iepakojums var palīdzēt ietaupīt finanses mārketingam. Šogad "Graci" veica rebrendingu un ieguva vēsturisku balvu – "Red Dot Design Award" iegūta nominācija "Best of the Best" un līdz šim nevienam uzņēmumam no Baltijas valstīm tas vēl nav izdevies. Balva salīdzinoši ir tikpat nozīmīga kā "Oskara ceremonijā" iegūt galvenā aktiera nomināciju.

Arī 2014. gadā Eksporta un inovācijas balvā iegūtā pirmā vieta kategorijā "Rūpnieciskais dizains" bija liels atspēriena punkts eksportam, jo iegūtā naudas balva tika ieguldīta pirmajā izstādē, kas tagad jau ir ikdiena.

Uzņēmums gadu no gada ir strauji audzis un, ja vēl nesen viss ražošanas darbs tika veikts ar rokām un prasīja lielu laika atdevi, tad no šī gada darbs tiek veikts rūpnīcā, kurā iespējams saražot tonnu produkcijas stundā. Viena iekārta aizvieto piecu cilvēku darbu. Saražoto produkciju ir iespējams eksportēt uz jebkuru pasaules valsti, kurā tā ir pieprasīta. Šobrīd uzņēmuma sortimentā ir 16 produkti un tie iedalās musli, putrās un ātri pagatavojamās maltītēs. Balgalve ir pārliecināta, ka Latvija ir spējīga eksportēt ne tikai kvalitatīvus produktus, bet arī zināšanas un pieredzi, un to ir pierādījusi ar darbiem, jo jau tagad uzņēmuma komanda sniedz konsultācijas Okeānijas valstīm par to, kā pagatavot kvalitatīvu pārtiku.

