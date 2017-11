Bijušā "Mildas tirdziņa" vietā Elizabetes ielā pašlaik notiek būvlaukuma novākšana, lai jau tuvākajā laikā sāktu jaunas "Radisson RED" zīmola viesnīcas būvniecību, kuru būvēs "LNK Industries", aģentūrai LETA sacīja "Astor Group" preses pārstāvis Mārcis Krastiņš.

Pagaidām viesnīcas būvniecībā plānotais investīciju apjoms netiek atklāts.

Šī būs pirmā "Radisson RED" viesnīca Latvijā un viena no pirmajām šī zīmola viesnīcām Eiropā. Zīmols "Radisson RED" ir viesnīcu grupas "Carlson Rezidor Hotel Group" jaunais dzīvesstila zīmols "millenials" paaudzes ceļotājiem.

"Radisson RED" viesnīca Rīgā tiks atvērta sadarbībā ar nekustamo īpašumu pārvaldītāju "Astor Group", kurš jau attīstījis vairākas citas viesnīcas Rīgā - "Park Inn by Radisson", "Astor Hotel", "Radisson Rezidences" un citas.

"The Rezidor Hotel Group" atrodas viesnīcu grupas "Carlson Rezidor Hotel Group" sastāvā. "Carlson Rezidor Hotel Group" pārstāv "Radisson RED", "Quorvus Collection", "Radisson Blu", "Radisson", "Park Plaza", "Park Inn by Radisson" un "Country Inns & Suites" viesnīcu zīmolus.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka viesnīcu grupa "The Rezidor Hotel Group" jaunu "Radisson RED" zīmola viesnīcu Rīgā plānot atvērt līdz 2020.gadam. Jaunajā viesnīcā plānoti 220 numuriņi.

"The Rezidor Hotel Group" portfelī ir 480 viesnīcas vairāk nekā 80 pasaules valstīs un tā pārvalda "Radisson Blu" un "Park Inn by Radisson" zīmolu viesnīcas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. "The Rezidor Hotel Group" un tās viesnīcu zīmoli nodarbina 43 700 cilvēkus Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Beļģijas galvaspilsētā Briselē.

"Carlson Rezidor Hotel Group" ir viens no pasaulē lielākajiem viesnīcu uzņēmumiem. Tam ir apmēram 1400 viesnīcu, kas ir atvērtas vai izveides procesā, kopumā 115 valstīs.

Kā liecina LETA arhīva un "Firmas.lv" informācija, "Astor Group" ietilpst uzņēmumu grupā, kuru vieno uzņēmēji Viesturs Kuļikovskis, Gundars Kuļikovskis, Jizhaku Rubanenko un Gints Čakāns. Grupā ietilpst arī pārtikas piedevu ražotāja SIA "Milda KM", degvielas aprites kontroles risinājumu piegādātājs SIA "Caromat", SIA "Jumāras īpašumi", kas apsaimniekoja "Mildas tirdziņu" un plāno tā vietā būvēt viesnīcu, kā arī citi uzņēmumi.