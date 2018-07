Kravas automašīnu un to rezerves daļu tirgotājam SIA " Volvo Truck Latvia" pagājušajā gadā izdevies palielināt apgrozījumu par 8%, salīdzinot ar 2016. gadu – līdz 23,457 miljoniem eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Savukārt uzņēmuma peļņa augusi vēl straujāk.

Uzņēmuma peļņa 2017. gadā pēc nodokļiem bija 1,377 miljoni eiro, kas bija par 46,5% vairāk nekā 2016. gadā. SIA "Volvo Truck Latvia" 2017. gadu uzskata par veiksmīgu, uzņēmuma tirgus daļa sasniedza 37% "Volvo" smago automašīnu un 2% "Renault" smago automašīnu segmentā virs 16 tonnām. Tas saglabājis līdera pozīcijas Latvijas tirgū, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

Uzņēmuma ienākumi no kravas automašīnu pārdošanas pērn veidoja 13,499 miljonus eiro, ienākumi no rezerves daļu pārdošanas – 5,111 miljonus eiro, savukārt ienākumi no veiktajiem remontdarbiem bija 4,846 miljoni eiro.

SIA "Volvo Truck Latvia" vadība paredz, ka 2018. gadā "Volvo" kravas automašīnu pārdošanas apjoms būs stabils. "Sabiedrība turpina aktīvi strādāt pie tirgus pozīcijas un imidža noturēšanas," sacīts gada pārskata vadības ziņojumā. Uzņēmums plāno turpināt aktīvi darboties servisa pakalpojumu sniegšanas un rezerves daļu pārdošanas jomā.

"Volvo Truck Latvia" dibināts 1996. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 190 511 eiro, un tā vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums "Volvo Truck Corporation".

2016. gadā SIA "Volvo Truck Latvia" neto apgrozījums bija 21,716 miljoni eiro, savukārt uzņēmuma tīrā peļņa bija 913 tūkstoši eiro.