Trešdien, 4. oktobrī, Valsts Vides dienests (VVD) pieņēmis lēmumu sodīt ar vairāk nekā 8,3 miljonu eiro naudas sodu uzņēmumu SIA "Nordic Recycling" un kopumā ar 13,7 miljonu eiro naudas sodu uzņēmumu AS "Latvijas Zaļais elektrons" par atkritumu pārstrādes un savākšanas vietu neatbilstību normatīvo aktu prasībām un līgumam.

VVD Vides resursu pārvaldības departamenta Atkritumu pārvaldības nodaļas vadītājs Atis Treijs skaidroja, ka uzņēmums SIA "Nordic Recycling" izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nav nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas normu izpildi.

Uzņēmums nav pārstrādājis 29% no paredzētā koka iepakojuma, 2,58 % papīra un kartona iepakojuma, 62,54 % stikla iepakojuma. Līdz ar to VVD nolēmis sodīt uzņēmumu ar 8 379 626,68 miljonu eiro naudas sodu.

Savukārt AS "Latvijas Zaļais elektrons" sistēmas ietvaros nav nodrošinājis visu veidu riepu, bateriju un akumulatoru reģenerāciju atbilstoši noslēgtajam līgumam un normatīvo aktu prasībām. AS "Latvijas Zaļais elektrons" papildus valsts budžetā jāiemaksā Dabas resursu nodoklis par nepārstrādātā izlietotā stikla, papīra un koka iepakojuma apjomu 12 537 397,50 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nav pārstrādājis 29% no paredzētā koka iepakojuma, 8,52 % papīra un kartona iepakojuma, 62,54 % stikla iepakojuma.

Savukārt videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros AS "Latvijas Zaļais elektrons" nav nodrošinājis visa veidu riepu, bateriju un akumulatoru reģenerāciju atbilstoši noslēgtajam līgumam un normatīvo aktu prasībām. VVD vēl papildus šim uzņēmumam aprēķinājis dabas resursu nodokli 1 285 330,00 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nav pārstrādājis 75% no paredzētā elektrisko akumulatoru (Ni-Cd un Fe-Ni) apjoma, 32 % galvanisko elementu un galvanisko bateriju, 30 % citu elektrisko akumulatoru un 60 % visa veidu riepas, informēja Treijs.

VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova arī atzina, ka no viens no komersantiem iesniedzis piecus dažādus pretrunīgus dokumentus, ko dienests pārbauda. Tāpat dienests, izvērtējot pārskatus, konstatējis neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Uzņēmumi arī snieguši maldinošu informāciju, un VVD pastāv arī aizdomas par dokumentu viltošanu, atzina Koļegova.

VVD informēja, ka ar 2017. gada 30. decembrī izbeigs līgumu ar SIA "Nordic Recycling" un AS "Latvijas Zaļais elektrons". Atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa samaksas minēto sistēmu ietvaros, to dalībniekiem tiks pārtraukts ar 2018. gada 1. janvāri. Lai turpinātu saņemt dabas resursu nodokļa atbrīvojumus, nodokļu maksātājiem esot iespēja noslēgt līgumu ar citu VVD reģistrēto apsaimniekotāju līdz 2017. gada 15. novembrim, atzīmēja VVD ģenerāldirektore.

VVD ir vairākkārt ļāvis uzņēmumiem uzlabot iesniegtos dokumentus un apliecinājumus, kur tie iesnieguši pārskatus par reģenerēto un pārstrādāto atkritumu daudzumu, uzsver Koļegova. Dienests arī turpinot izvērtēt iesniegtos pārskatus par 2016. gadu, kā arī turpinās iesākto 2017. gada izvērtējumu.

"Mēs pastāvam uz to, ka sistēmām darbojoties, ir jāievēro normatīvo aktu prasības. Mēs kritērijos, kad lemjam par sistēmas darbības apturēšanu, to nedaram sīkumu dēļ. Sistēmas darbības būtība ir savākt un reģenerēt atkritumus," uzsvēra VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova.

Taujāta par to, vai miljonu eiro sodu piešķiršana uzņēmumiem nav nesamērīga, VVD ģenerāldirektore norādīja, ka dienests rīkojas atbilstoši tiesību normām. "Pieaugot dabas nodokļa resursu likmei, ir pieaudzis cipars, kas jāreizina ar 10. VVD nav citas iespējas, kā sarēķināt šādu summu," atzina Koļegova, piebilstot, ka kādreiz dabas resursu nodoklis bijis zemāks.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka VVD plāno sodīt divus uzņēmumus, kuriem attiecīgi plāno piemērot deviņu un 12 miljonu eiro soda naudu par atkritumu apsaimniekošanu.

"Nordic Recycling" nevarot pierādīt uzrādīto papīra, koka un kartona tonnu pārstrādi, ziņoja raidījums. Tai neesot arī teritoriālā pārklājuma iepakojuma savākšanas vietām, tajā neesot pārstrādāts arī stikls un firma, kas to darījusi, dienestam sniegusi piecas dažādas pretrunīgas izziņas.

Savukārt AS "Latvijas Zaļais elektrons" tiekot pārmests, ka tas Lietuvas uzņēmumiem uzticējis stikla un papīra pārstrādi tikai uz papīra. Uzņēmums arī nevarot pierādīt uzrādīto stikla un koka iepakojumu pārstrādi Latvijā.

AS "Latvijas Zaļais elektrons", kura pamatkapitāls ir 297,600 eiro. Uzņēmuma padomē ir Vitalijs Maļeckis, Deniss Zaicevs un Sergejs Zaicevs. Šis uzņēmums pērn strādājis ar 536486 eiro apgrozījumu un ar peļņu 21154 eiro. AS "Latvijas Zaļais elektrons" juridiskā adrese ir Rīgā, Bērzaunes ielā 8A.

Savukārt uzņēmuma SIA "Nordic Recycling" pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kā liecina "Lursoft" dati , uzņēmuma padomē ir divi cilvēki – Salvis Salmiņš un Edijs Svars. Pagājušajā gadā SIA "Nordic Recycling" strādājis ar 1001154 eiro apgrozījumu un ar 85784 eiro peļņu. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Madonā, Poruka ielā 1.

Kā ziņots, šī nav pirmā reize, kad VVD soda kādu uzņēmumu par atkritumu apsaimniekošanu. Septembra sākumā VVD pieņēma lēmumu pārtraukt līgumu ar uzņēmumu "Riepu bloki" par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un aprēķinājis tam sodu 12 900 624 eiro apmērā. Savukārt pats uzņēmums norādīja, ka pārsūdzēs šo lēmumu, jo sods ir neadekvāts.