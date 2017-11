Jau ziņots, ka no uzņēmuma "Tukuma piens" Tukuma pilsētas kanalizācijas sistēmā naktī no 2. uz 3. novembri noplūda 2,5 tonnas saldā krējuma.

VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) ir pieņēmusi lēmumu par attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu un par piesārņojošas darbības B kategorijas atļaujas nosacījumu neievērošanu sodīt "Tukuma pienu" ar naudas sodu 1000 eiro apmērā.

Lēmumu pieņemot, vides inspektors vērtēja ne tikai konkrēto gadījumu, proti, saldā krējuma neatļautu novadīšanu Tukuma pilsētas attīrīšanas iekārtās, bet arī to, ka "Tukuma Piens" 2017. gadā jau vairākas reizes novadāmajos notekūdeņos ir pārsniedzis piesārņojošo vielu kopējā slāpekļa (Nkop) un kopējā fosfora (Pkop) koncentrācijas, kas pieļaujamas novadīšanai Tukuma pilsētas centralizētā kanalizācijas kolektorā, atzīmē Bukleviča.

Viņa norāda, ka VVD Ventspils RVP tika izskatīta administratīvā lietvedība, kas pret "Tukuma pienu" tika uzsākta pēc tam, kad naktī no 2. uz 3. novembri Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Tīle" no "Tukuma piena" bija nonācis baltu putu slānis. Notikušajā vainojams šī uzņēmuma darbinieks, kura neuzmanības vai paviršības dēļ kanalizācijas tīklos no nepareizi saslēgtas līnijas nokļuva 2,5 tonnas saldā krējuma.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmums ir tiesīgs VVD Ventspils RVP pieņemto lēmumu pārsūdzēt.