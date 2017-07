Uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā bija 149,715 miljoni eiro, bet peļņa - 11,748 miljoni eiro.

Vadības ziņojumā teikts, ka pērn palielinājās pārdošanas apjoms ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes centriem un slimnīcu aptiekās, kā arī citām lieltirgotavām Latvijā. Pieauguši arī veterināro preču pārdošanas rādītāji.

Uzņēmums turpmāk plāno arī turpināt ieguldīt resursus darbinieku un arī klientu profesionālajā izaugsmē. Tāpat uzņēmums paredzējis dažādot un pilnveidot servisa iespējas saviem klientiem, norādīts vadības ziņojumā.

''Recipe Plus" dibināta 1995.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 640 000 eiro. "Recipe Plus" ar medikamentiem un medicīnas precēm nodrošina 750 Latvijas aptiekas un vairāk nekā 100 medicīnas iestādes.

AS "Recipe Plus" pieder holdingam AS "Repharm", kurā ietilpst arī "Mēness aptieku" zīmola pārvaldītāja un attīstītāja AS "Sentor Farm aptiekas", AS "Veselības centru apvienība", kas aptver 12 medicīnas iestādes, un laboratorijas un medicīnisko izmeklējumu veicēja SIA "Centrālā laboratorija".