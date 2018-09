2017. gadā samazinājies trikotāžas zeķu ražotāja SIA "Aurora Baltika" apgrozījums, kā arī pieauguši tā zaudējumi, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,318 miljoni eiro, savukārt tā zaudējumi bija 195 tūkstoši eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, "Aurora Baltika" apgrozījums pērn samazinājies par 16,2%, savukārt uzņēmuma zaudējumi pieauguši trīs reizes, rāda tā gada pārskats.

Zeķu ražotājs gada pārskatā skaidro, ka 2017. gadā saistībā ar energoresursu izmaksu, nodokļu un darbinieku algu pieaugumu pieaugušas kopējās produkcijas ražošanas izmaksas, tādēļ uzņēmumam kļuvis grūtāk konkurēt ar Āzijas precēm. Gada pārskats gan liecina, ka uzņēmuma pārdotās produkcijas izmaksas pērn samazinājušās gandrīz proporcionāli neto apgrozījuma kritumam – par 17%, salīdzinot ar 2016. gadu.

"Aurora Baltika" lielākais noieta tirgus ir Latvija, kurā 2017. gadā realizēta produkcija 1,034 miljonu eiro apmērā, kas bija par 12,3% vairāk nekā 2016. gadā. Taču pagājušajā gadā būtiski sarucis uzņēmuma eksports, cita starpā praktiski pazuduši ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas Vācijā, kas 2016. gadā bija uzņēmuma lielākais eksporta tirgus un kur uzņēmums tajā gadā realizēja produkciju 265 tūkstošu eiro apmērā. 2017. gadā eksports veidoja 22% no "Aurora Baltika" apgrozījuma, kamēr 2016. gadā ieņēmumi no eksporta veidoja 41% no tā apgrozījuma.

Uzņēmums pagājušajā gadā nodarbināja vidēji 92 darbiniekus. Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 339 tūkstošus eiro.

2018. gadā "Aurora Baltika" par galveno uzdevumu izvirzījusi panākt neto apgrozījuma pieaugumu par 7-10% vietējā tirgū, paplašināt eksporta tirgus un samazināt izmaksas.

"Aurora Baltika" reģistrēta 1999. gadā un ir lielākā zeķu ražotājfirma Latvijā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 376 988 miljoni eiro, un tā patiesā labuma guvējs ir Mihails Uļmans un ASV pilsonis Aleksandrs Plotkins.

2016. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 1,573 miljoni eiro, un tā zaudējumi bija 62 tūkstoši eiro. Tajā gadā uzņēmums nodarbināja vidēji 111 darbiniekus. Uzņēmums nodokļos Latvijas valsts budžetā tajā gadā samaksāja 312 tūkstošus eiro.