Kompānijas izsludinātajā iepirkumu konkursā par čipsu paku transportēšanas un pakošanas līnijas piegādi starp septiņiem pretendentiem uzvarējis uzņēmums "ABB", kura piedāvātā līgumcena ir 1,294 miljons eiro (1,07 miljons eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)).

Investīciju projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 30.novembrim, piesaistot finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".

Iepirkuma konkursam pievienotajā tehniskajā specifikācijā ir teikts, ka iepirkuma mērķis ir kastu pakošanas procesa automatizācija un jaudas palielināšana, nodrošinot iespēju vienlaicīgi strādāt ar četrām dažāda izmēra kastēm un izmantot vienlaicīgi divus dažādus vākus.

Investīciju projekts paredz papildus aprīkot esošās pakošanas līnijas, attiecīgi uzstādot tām trīs jaunas kastu pakošanas iekārtas, divas jaunas kastu formēšanas iekārtas, vienu jaunu vāku formēšanas un uzlikšanas iekārtu, jaunus transportierus un trīs jaunas kastu uzlīmju iekārtas. Projekta ietvaros daļēji ir jāizmanto esošā kastu padeves sistēma, no diviem esošiem kastu formētājiem.

"Orkla Confectionery & Snacks Latvija" sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša teica, ka vairāk nekā miljona eiro investīcijas čipsu paku transportēšanas un pakošanas līnijā būtiski kāpinās uzņēmuma produktivitāti un padarīs "Ādažu čipsu" ražotni konkurētspējīgāku.

Viņa piebilda, ka ik gadu "Ādažu čipsu" ražošanas apmēri pieaug, kas galvenokārt ir saistīts ar sāļo uzkodu un kartupeļu čipsu pieprasījuma paplašināšanu Latvijā un eksporta tirgos, kā arī veiktajām investīcijām tehnoloģiskajos uzlabojumos pēdējo gadu laikā.

Kā ziņots, norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir "Orkla Confectionery&Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA "Orkla Foods Latvija".

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" (iepriekš "NP Foods") apgrozījums 2016.gadā bija 74,985 miljoni eiro, bet zaudējumi - 44 786 eiro. "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" pārstāv šādus produktu zīmolus - "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi" un "Taffel".