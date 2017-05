Zivju konservu "Kaija" ražotāja "Karavela" pagājušajā gadā strādāja ar 28,304 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 55,6% un bija 747 753, liecina informācija "Firmas.lv".

Kompānijas vadības ziņojumā teikts, ka, analizējot kompānijas darbības rādītājus un saimniecisko darbību pagājušajā gadā var secināt, ka gads ir vērtējams kā apmierinošs un kompānijai ir izdevies sasniegt plānotos apgrozījuma un peļņas rādītājus, kā bija iespējami pašreizējā ekonomiskajā situācijā eksporta tirgos.

Uzņēmuma vadība norāda, ka kompānija pagājušajā gadā saražoja kopumā 47,27 miljonus konservu kārbu un 532 tonnas citas zivju produkcijas un eksportēja produkciju uz 37 valstīm. Kompānijas vadība arī atzīmē, ka pagājušajā gadā dominēja divas savstarpēji pretējas tendences, kamdēļ uzņēmumam bija neliels apgrozījuma kritums, turpretī gūts peļņas pieaugums salīdzinājumā ar 2015. gadu.

Kompānijas vadība arī norāda, ka ekonomiskās situācijas iespaidā turpinājās straujš "Karavela" produkcijas eksporta kritums uz NVS valstīm, bet pieauga pārdošanas apmēri uz Eiropas Savienības un citām Rietumu valstīm. Pagājušajā gadā "Karavela" eksports veidoja 84% no uzņēmuma pārdošanas apmēra. Kompānijas eksports uz Eiropas Savienības valstīm veidoja 19,1 miljonu eiro jeb 67% no kopējā apgrozījuma, kas ir par 13% vairāk nekā 2015. gadā. Savukārt kompānijas eksports uz trešajām valstīm bija 4,69 miljoni eiro, kas veidoja 16% no kopējā apgrozījuma un ir par 25% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pērn lielākās "Karavela" eksporta valstīs bija Zviedrija, Dānija, Lielbritānija, Uzbekistāna, Čehija un Azerbaidžāna.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums pērn turpināja nostiprināt pozīcijas Rietumu tirgos un sāka aktivizēt pārdošanu Vācijas un ASV tirgos. Tāpat kompānija turpināja paplašināt sadarbību ar globālajiem tirdzniecības tīkliem, kā piemēram, kompānija piegādāt produkciju ne tikai "Aldi" tīklam Lielbritānijā un Īrijā, bet arī Vācijā. Pagājušā gada beigās kompānija sāka eksportu uz Japānu un plāno, ka tas kļūs par nozīmīgu eksporta reģionu turpmākajos gados. "Karavela" eksporta pārdošanas apmēri uz trešajām valstīm pērn līdzīgi kā 2015. gadā turpināja kristies saistībā ar Krievijas ieviesto produkcijas ievešanas aizliegumu. Citās NVS valstīs, kurās nav noteikts importa liegums, pagājušajā gadā pārdošanu negatīvi ietekmēja valūtas devalvācija.

Kompānijas vadība arī norāda, ka pērn "Karavela" turpināja investīciju programmu ražošanas paplašināšanai, kā arī sāka iegādāties un uzstādīt tunča konservu līniju, ko plānots pabeigt šā gada otrajā ceturksnī. Tāpat kompānija sāka projektēšanas darbus saistībā ar plānoto noliktavu rekonstrukciju un jaunu ražošanas līniju uzstādīšanu šajā gadā.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka 2017. gadā kompānija plāno kāpināt pārdošanas apmērus Rietumvalstu tirgos, kā arī palielināt pārdošanas rentabilitāti esošajos tirgus,. Kompānija šajā gadā noslēgusi līgums par lielāku produkcijas apmēru piegādi Skandināvijas tirgum nekā gadu iepriekš. Šajā gadā kompānija plāno sākt tirgot jaunus produktus ASV, kur ir sākta darījuma sagatavošana ar lielāko zivju konservu zīmola īpašnieka uzņēmumu. Kompānija kopumā šogad plāno saražot 50 miljonus kārbu konservu un sasniegt vairāk nekā 30 miljonu eiro apgrozījumu. Šo gadu iecerēts noslēgt ar peļņu.

Jau ziņots, ka "Karavela" 2015.gadā strādāja ar 28,814 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,2% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka 2,2 reizes un bija 480,5 tūkstoši eiro.

Uzņēmums "Karavela" ir reģistrēts 2001. gadā un ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Kompānijas pamatkapitāls ir 49 700 eiro. "Karavela" pieder trijām privātpersonām, tostarp uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Jānis Bite (56%).