Zivju konservu "Kaija" ražotājs "Karavela" pagājušajā gadā strādāja ar 38,725 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 36,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 7,3% - līdz 693 164 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Karavela" finanšu rādītāju un saimnieciskās darbības ziņā pagājušais gads vērtējams kā apmierinošs - kompānijai izdevies sasniegt plānoto apgrozījumu un plānotos ražošanas apmērus, bet nav izdevies sasniegt plānoto peļņas apmēru, jo, saasinoties konkurencei Skandināvijas lielveikalu tīklos attiecībā uz skumbrijas produkciju, kas kompānijai veido nozīmīgu pārdošanas daļu, produkcija realizēta par zemāku cenu, nekā plānots.

Savukārt straujā apgrozījuma pieauguma pamatā, pēc "Karavela" vadības vēstītā, ir iepriekšējos gados veiktie darbi jaunu eksporta tirgu apgūšanā. Pagājušajā gadā kompānija realizējusi produkciju 39 valstīs.

"Karavela" finanšu pārskats atklāj, ka 2017. gadā eksports veidoja 81,7% no kompānijas apgrozījuma, tostarp Eiropas Savienības valstīs kompānija guvusi ieņēmumus 25,225 miljonu eiro apmērā, kas ir 65,1% no kopējā apgrozījumā, bet trešajās valstīs - 6,394 miljonu eiro apmērā, kas ir 16,5% no kopējā apgrozījuma. Latvijā "Karavela" pagājušajā gadā guvusi ieņēmumus 7,106 miljonu eiro apmērā, kas ir 18,3% no kopējiem ieņēmumiem.

Pēc kompānijas vadības vēstītā, "Karavela" produkcija pērn galvenokārt realizēta Zviedrijā, Dānijā, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, veidojot 51% no visa uzņēmuma realizācijas apmēra.

Kompānijas vadība atzīmē, ka pagājušajā gadā paplašināts produktu sortiments "Aldi" tīklam, kā arī pērn kompānija sāka piegādāt produkciju mazumtirdzniecības tīklam "Lidl" Vācijā un Apvienotajā Karalistē. Tāpat kompānija pērn sāka piegādes lielākajai ASV un Kanādas zivju konservu kompānijai, bet 2017. gada decembrī uzņēmumam atjaunota atļauja produkcijas eksportam uz Krieviju. Pēc kompānijas vadības prognozētā, preču realizāciju Krievijā kompānija atsāks 2018. gada otrajā ceturksnī.

Uzņēmums pērn saražojis kopumā 55 miljonus konservu kārbu un 417 tonnas citas zivju produkcijas.

2018. gadā kompānija plāno rekonstruēt noliktavas un sākt sagatavošanas darbus jaunas blanšēšanas līnijas izveidei. Plānotais investīciju apmērs šim gadam ir apmēram 1,8 miljoni eiro. Kompānija šogad plāno saražot apmēram 65 miljonus konservu kārbu un gūt apgrozījumu virs 36 miljoniem eiro.

"Karavela" 2016. gadā strādāja ar 28,304 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 55,6% un bija 747 753.

Uzņēmums "Karavela" ir reģistrēts 2001. gadā un ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Kompānijas pamatkapitāls ir 49 700 eiro. "Karavela" pieder trijām privātpersonām, tostarp uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Jānis Bite (56%).