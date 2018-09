Šāds tiesas lēmums pieņemts jau 6. augustā, par uzņēmuma maksātnespējas administratori ieceļot Sandu Kraukli, kura līdz šim plašāku ievērību guvusi, uzņēmuma "Liepājas metalurgs" maksātnespējas procesā pārstāvot vairāku nenodrošināto kreditoru prasījumus par kopējo summu 4,8 miljoni eiro.

Laikraksts norāda, ka "HND grupas" maksātnespējas lietā gan administratorei varētu būt darīšana ar krietni mazākām summām, jo, saskaņā ar "Lursoft datiem", lielākais uzņēmuma kreditors ir Valsts ieņēmumu dienests, proti, septembra sākumā "HND grupas" nodokļu parādi bijuši 89 459 eiro.

Par to, vai "HND grupas" maksātnespēja nesamazina traģēdijā bojāgājušo tuvinieku un cietušo izredzes saņemt mantisko kompensāciju arī no šī uzņēmuma, "Latvijas Avīzes" aptaujātie advokāti, tostarp arī "Maxima" traģēdijas tiesvedībā iesaistītie, snieguši atšķirīgus redzējumus. Tomēr visi bijuši vienisprātis, ka, skatoties pēc būtības, vērā jāņem tas, ka jau trīs gadus šis arī iepriekš nelielais uzņēmums nav veicis faktiski nekādu saimniecisko darbību. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja no šī un pārējiem iesaistītajiem uzņēmumiem solidāri tiktu pietiesātas iespaidīgas kompensācijas, visu "HND grupas" mantu izdalot cietušajiem, tieši no šī uzņēmuma saņemamās summas būtu ļoti niecīgas, līdz ar to "HND grupas" maksātnespēja Zolitūdes traģēdijas procesā cietušajiem neko būtisku nenozīmējot.

Kā ziņots, "HND grupas" vienīgais īpašnieks Sergets ir viens no apsūdzētajiem Zolitūdes traģēdijas krimināllietā. Viņam piederošais uzņēmums projektēja būvkonstrukcijas lielveikalam "Maxima", kas vēlāk sabruka, laupot 54 cilvēku dzīvības.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, vismaz pēdējos trīs gadus "HND grupa" strādājusi bez apgrozījuma, bet ar zaudējumiem – 2017. gadā uzņēmuma zaudējumi bija 13 736 eiro, 2016. gadā – 9013 eiro, bet 2015. gadā – 16 276 eiro.