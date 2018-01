Simtgades dāvana – nodokļu reforma šobrīd ir radījusi vislielāko ažiotāžu gan uzņēmēju, gan vienkārši cilvēku vidū. Ja kaut cik skaidrība ir par uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanu, tad iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķini ir ļoti neskaidri. Visskumjākais ir tas, ka cilvēkiem ir radīts maldīgs priekšstats par procesiem, kas saistīti ar algām – visur tiek runāts, ka minimālo algu saņēmēji saņems vairāk, savukārt "delikāti" noklusēts, ka, palielinot akcīzi, krasi palielinājušās cenas un visi izdevumi pieauguši, tāpēc algu palielinājums neko neatrisina – makā naudas būs mazāk, nekā bija iepriekšējā gadā.

Nekur nav skaidri un gaiši pateikts, kādas sekas nodokļu politika izraisīs to strādājošo vidū, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki nekā minimālā alga. Riska zonā, kļūt par negribētiem nodokļu parādniekiem un iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas obligātiem iesniedzējiem, ir studenti, kas 2017. vai 2018. gadā uzsākuši darba attiecības, māmiņas vai tēti, kas atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, bijuši bezdarbnieki vai tie, kuriem ar šo gadu pieaugusi darba alga. Kādēļ viņi varētu kļūt par nodokļu parādniekiem? Viens no argumentiem – tas ir saistīts ar nepieliekamā minimuma (NM) piemērošanas īpatnībām.

Neapliekamais minimums ar šo gadu pilnā apmērā pienākas tikai minimālās darba algas saņēmējiem (tie ir 200 eiro). Tiem, kuriem alga ir, virs minimālās, bet līdz 1000 eiro – pienākas daļa no neapliekamā minimuma, tā saucamais, prognozētais neapliekamais minimums. Par 2018. gada pirmo pusgadu VID aprēķina un katram darba ņēmējam EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) paziņo prognozētā neapliekamā minimuma summu. Un te nu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai, kā jau minēju iepriekš, nekļūtu par nodokļa parādnieku. Kādā veidā? Prognozētā NM aprēķinā tiek iesaistīti arī 2016. gada dati, kā arī nepilna informācija par 2017. gadā gūto apliekamo ienākumu, un šie ienākumi var krasi atšķirties no šī brīža algota darba ienākumiem.

EDS var uzrādīt prognozētā NM summu, lai gan pie algas virs 1000 eiro, tas nepienākas vispār. Ja NM tiks piemērots nevietā, automātiski radīsies nodokļa parāds – par prognozētā NM daļu aprēķinātais IIN – kas būs jāpiemaksā, iesniedzot IIN gada deklarāciju. Vienīgais veids, kā no tā izvairīties – rakstīt iesniegumu uzņēmuma grāmatvedībai ar lūgumu – nepiemērot NM mēneša algai. Uzņēmumam, savukārt, uz šī iesnieguma pamata jānoslēdz vienošanās ar darbinieku par NM nepiemērošana ikmēneša darba algai.

Grāmatvežu vidū valda viegla panika, neizprotot IIN aprēķinus tad, ja darbinieks nav iesniedzis EANG. Necitēšu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 15.daļu, kas nosaka algu aprēķinu gadījumos, ja darbinieks uzņēmumā nav iesniedzis EANG (to katrs pats var atrast uz izlasīt), bet varu droši apgalvot, ka tas absolūti nav saprotams. Tikai atrodot likuma anotācijas ar aprēķina piemēriem, var gūt vismaz kaut kādu nojausmu, kā aprēķins veicams. Loģiski izskaidrojams šis aprēķins nav!

Uzskatu, ka aprēķina piemēriem ar skaidri saprotamiem skaidrojumiem ir jābūt pieejamiem, gan FM, gan VID mājaslapā, bet tie nav atrodami un, ja arī izdodas atrast – tad ir tikai piemēri, bet nav skaidrojumu. Vienu publiski pieejamu aprēķinu, izdevās atrast VID mājaslapā, kas tur bija ļoti "veiksmīgi" noslēpts, un šāda rīcība absolūti nav saprotama. Pamēģiniet mājaslapā pēc tam to atrast.

Ar šo gadu katram strādājošam cilvēkam beidzot ir jāapzinās, ka savām finansēm ir jāseko līdzi diendienā. Kaut arī tagad daudziem varbūt šķiet, ka 1667 eiro mēnesī vai 20004 eiro gadā ir prātam neaptverama summa, bet tā tas nebūt nav! Sasniegt "kritisko" robežu var pavisam negaidot, piemēram, pārdodot nekustamo īpašumu, kas noteiktos gadījumos var būt ar nodokli apliekams objekts.

Katram ir jāsaprot, kas ir EDS un ka katram no mums tur ir savs konts, gribam mēs to, vai negribam, un tur ir pieejama informācija par mūsu ienākumiem, nodokļiem, piemērojamajiem atvieglojumiem. Katram pašam ir jāatzīmē gan EANG, gan apgādībā esošās personas, gan jāpārbauda neapliekamām minimuma summas. Katram pašam ir jāseko līdzi saviem ienākumiem tieši, tāpat kā mēs sekojam līdzi savai veselībai. Ir jāapzinās, ka IIN gada deklarācijas iesniegšana būtībā kļūst obligāta visiem – vieniem tāpēc, ka neviļus jāpiemaksā nodoklis, citiem – tāpēc, ka šādi var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotiem medicīnas vai mācību izdevumiem.

Jāapzinās, ka neskaidros jautājumos jāvēršas pie speciālista – vai nu zinoša grāmatveža, vai nodokļu konsultanta (un tas nebūt nav VID darbinieks). Tie laiki, kad "lepni" varējām ignorēt nodokļu izmaiņas un "lielīties" ar likumdošanas nepārzināšanu, ir pagājušas uz neatgriešanos! Mēs esam atbildīgi par saviem ienākumiem un nodokļu nomaksu pilnā apmērā.

Neaizmirsīsim, ka pasaulē ir divas neizbēgamas lietas – nāve un nodokļi! Būsim zinoši un neiekļūsim nodokļu parādu valgos!