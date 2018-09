Lai celtu uzņēmuma konkurētspēju un rastu risinājumu pieaugošajam darbinieku deficītam, šā brīža svarīgākais uzdevums ir novirzīt investīcijas cilvēkresursos. Piemēram, pērn "Forevers" investējis aptuveni 80 tūkstošus eiro darbinieku apmācību programmās, no kuriem vairāk nekā ceturtā daļa ir apgūti no Eiropas Savienības fondiem.

Tieši darbaspēka jautājums būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskarsies ikviens uzņēmums Latvijā turpmākajos gados. Pirmkārt, darbaspējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās. Otrkārt, Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP) liecina, ka pērn no valsts ir izbraukuši vairāk nekā 150 tūkstoši iedzīvotāju. Tai pat laikā CSP dati liecina, ka šī gada nogalē bezdarbs Latvijā tuvosies 7%, bet nākamgad tas būs vēl mazāks. No vienas puses – ziņa par bezdarba līmeņa samazināšanos ir laba. No otras – jau šobrīd gandrīz katrs Latvijā strādājošs uzņēmējs ikdienā risina darbinieku deficīta problēmu, turklāt vēl viena negatīva tendence, ar kuru jārēķinās, ir, ka lielākā daļa šī brīža bezdarbnieku dažādu iemeslu dēļ patstāvīgu darbu nemaz nemeklē.

Ir vairāki veidi, kā risināt darbaspēka problēmu. Piemēram, ar biznesa efektivitātes uzlabošanu, ražošanā automatizējot ražošanas procesus. Tomēr tikpat svarīgs un nereti ne līdz galam novērtēts piegājiens ir investīcijas darbiniekos, jo šodien kā vēl nekad iepriekš ir jāsaprot, ka galvenā uzņēmuma vērtība ir cilvēks. Tikai šādi definējot uzņēmuma pamata vērtības, var cerēt uz ilgtspējīgu darbību un izaugsmi nākotnē.

Mums ir būtiska ne tika darbinieka iegūtā izglītība, bet arī kvalifikācija, zināšanas atbilstoši nozarei un darbības specifikai, konkrētā cilvēka talantu un spēju attīstība. Tāpēc ar īpašu rūpību pievēršam uzmanību, lai darbiniekam būtu iespējas sevi realizēt, būt radošam un iesaistīties uzņēmuma izaugsmes procesos. Šis pasākumu kopums nozīmē nemitīgu cilvēkkapitāla vērtības celšanu.

Vērtējot "Forevers" pieredzi, jāatzīst, ka ieguldījumi personālā attiecas uz dažāda līmeņa darbiniekiem. Lai sekotu līdzi tirgus un pasaules tendencēm, uzņēmums strādā pie LEAN sistēmas ieviešanas, kas orientējas uz ražošanas efektivitātes uzlabošanu un resursu optimizāciju. Liela daļa apmācību bijušas par pārdošanu, mārketingu, zīmolvedību, tai skaitā ražošanas darbiniekiem, lai visi vienādi izprotam zīmola un mārketinga vērtību uzņēmumā. Tāpat būtiska sadaļa attiecas uz pieredzes apmaiņu ar citiem tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Regulāri arī piedalāmies dažādās starptautiskās izstādes un forumos. Darbinieku zināšanas nepārtraukti pilnveidojam arī klientu servisa jomā.

Jāatzīst arī, ka īstenoto apmācību līknē īpaši izceļas jaunie speciālisti. Ieguldījumi viņos ir ne tikai uzņēmuma komandas stiprināšanas un biznesa ambīciju jautājums, tā ir reāla nepieciešamība, jo diemžēl šobrīd profesionālās izglītības iestādes Latvijā nespēj pilnvērtīgi sagatavot jaunos speciālistus darbam ražošanas industrijā. Tieši tāpēc ieguldījumi darbinieku praktiskajā apmācībā bieži vien ir jāuzņemas pašam ražotājam.

Lai arī jauno speciālistu teorētiskās zināšanas ir vērtējamas kā augstas, ir skaidrs, ka viens no izglītības iestāžu un ražošanas industrijas mājas darbiem, ir stiprināt savstarpējo sadarbību un mijiedarbību. Tas ļautu izvairīties arī no situācijām, kad vairākiem ražošanas arodiem iegūt atbilstošu izglītību Latvijā nemaz nav iespējams. Piemēram, apgūt miesnieka vai gaļas kūpinātāja profesijas.

Darbinieku apmācības, neatkarīgi no tā, vai ieliktas no pašiem pamatiem, vai pilnveidotas laika gaitā kvalifikācijas celšanas nolūkos, jebkurā gadījumā ir vērtīgākais biznesa resurss. Ja kādreiz tas bija vien korporatīvās kultūras rādītājs un darbinieku lojalitātes jautājums, tagad tas ir arī kritisks smagsvars uzņēmuma dzīvotspējai augstos darbaspēka deficīta apstākļos.