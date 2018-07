Lai jaunie speciālisti būtu piemēroti darbam ražošanas industrijā, uzņēmējiem ir jāiegulda līdzekļi un jāizveido sava apmācību sistēma. Jāatzīst, ka profesionālās izglītības iestādes Latvijā nespēj saviem absolventiem dot darba tirgum vajadzīgās iemaņas, tāpēc absolventu sagatavošana lielā mērā gulstas uz pašiem ražotājiem.

Līdzās pieaugošajam darbaspēka deficītam Latvijā, vēl viena no problēmām, ar ko saskaras uzņēmēji, ir nepietiekamais zināšanu un prasmju līmenis dažādās profesiju grupās pieejamajam darbaspēkam. Gaļas pārstrādes nozarē trūkst speciālisti ar vajadzīgajām profesionālajām iemaņām tādās profesijās kā gaļas kūpinātājs, pārtikas produktu ražošanas operators, pārtikas tehnologs vai miesnieks. Turklāt atsevišķām profesijām, piemēram, miesniekiem iegūt kvalifikāciju Latvijā vispār nav iespējams, salīdzinot, piemēram, ar kaimiņvalsti Lietuvu.

Ņemot vērā šo tendenci, "Forevers" investē savos darbiniekos, izmantojot gan iekšējos finansiālos, gan laika resursus. Protams, tas rada papildu slogu uzņēmumam un atstāj ietekmi uz nozares konkurētspēju kopējā Eiropas tirgū.

Nenoliedzami darbinieki, kas nākuši no skolas sola, vienmēr būs apmācāmi atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un ražošanas prasībām, un ieguldījums darbinieku kvalifikācijas celšanai vienmēr ir pragmatiska investīcija. Tomēr jāsecina, ka šobrīd plaisa starp zināšanām un praktiskajām iemaņām ir pieaugusi un ir izteiktāk jūtama, līdz ar to mācību iestāžu profesionālo sagatavotību darba tirgus prasībām nevar vērtēt kā atbilstošu. Mūsu organizēto apmācību ilgums ir atkarīgs no darbinieka sagatavotības un profesijas. Jāatzīst, tas ir kļuvis arī par vēl vienu risinājumu, kā ilgtermiņā veidot stipru un uzņēmumam lojālu komandu.