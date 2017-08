Iepriekšējos gados uzņemtās saistības pret dažāda veida elektroenerģijas ražotājiem, rada slogu elektroenerģijas patērētājiem, kurš ir viens no augstākajiem visā Eiropas Savienībā. Patiesībā Latvijas uzņēmumi maksā piekto augstāko maksu par šāda veida komponenti Eiropas Savienībā , aiz tādām valstīm kā Itālija, Vācija, Apvienotā Karaliste un Dānija. Ekonomikas ministrijai nemitīgi tiek izteiktas prasības samazināt šo elektrības rēķina sadaļu, lai Latvijas uzņēmumi kļūtu konkurētspējīgāki, varētu pārdot vairāk savas preces un radītu jaunas darbavietas.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai". Tas ir daudzpusīgs ziņojums, kurā cita starpā ir iekļauts apraksts par Latvijā nepieciešamajām elektroenerģijas jaudām un Rīgas termoelektrocentrāļu nozīmi elektroapgādē, kā arī atspoguļota daļa no Rīgas Tehniskās universitātes pētījuma par elektroenerģijas cenu attīstību Latvijā nākotnē[1], tomēr ziņojuma centrālais jautājums ir obligātās iepirkuma komponentes (OIK) attīstība un iespējas to samazināt.

Ministru kabinetam mēs piedāvājam risinājumu, kas samazina OIK jau ar nākamo gadu. Risinājuma pamatā ir saistību atpirkšana no AS "Latvenergo", kas ļauj ievērojami samazināt ikgadēji maksājamo atbalsta apmēru šim uzņēmumam un līdz ar to OIK. Līdzekļi atpirkšanai tiks iegūti no paša AS "Latvenergo" uzkrātajiem līdzekļiem. Saskaņā ar starptautiski atzītu auditoru vērtējumu uzņēmums ir uzkrājis pietiekoši līdzekļus, lai varētu daļu no tiem izlietot šādam mērķim. Būtiski, ka līdzekļu izņemšana nepasliktinās uzņēmuma darbību.

Lielam kuģim liels vilnis un tāpēc arī darījuma apmērs iespaidīgs – 450 miljoni eiro. Ja Ministru kabinets atbalstīs šādu darījumu, tad kopumā Latvijas patērētāji nākamajos desmit gados ietaupīs 260 miljonus eiro, jo uzņēmums piesakoties atpirkšanai atteiksies no savas peļņas. Darījums norisināsies kā savstarpējais ieskaits, līdz ar to faktiski finanšu līdzekļi netiks apgrozīti. OIK līdz ar to sāks samazināties lietotājiem jau no nākamā gada.

Ekonomikas ministrija līdz šim jau ir piedāvājusi vairākus risinājumus OIK ietekmes uz tautsaimniecību samazināšanai. OIK diferenciācija, kas stājas spēkā no nākamā gada, kā arī daļēja OIK kompensācija energoietilpīgiem uzņēmumiem ir jau paveiktie darbi, kas uzlabo uzņēmumu konkurētspēju. Kopā ar šiem pasākumiem piedāvātais OIK samazinājums, pēc provizoriskiem aprēķiniem, ļaus daļai uzņēmumu, kuriem elektroenerģija ir būtiska izmaksu sastāvdaļa, atgūt konkurētspēju Baltijā un tuvoties Skandināvijas izmaksu līmenim.

Kā būs iedzīvotājiem? Arī iedzīvotājiem OIK maksājumi no nākamā gada samazināsies. Sevišķi jūtams tas būs patērētājiem ar patēriņu virs 100 kwh mēnesī.

Papildus dažādiem mazākiem pasākumiem, kā spēkstaciju iekšējās peļņas normas izvērtēšana, Ekonomikas ministrijas vērtējumā šis pašlaik ir reālākais risinājums kāds iespējams, lai OIK samazinātos un atgūtu tautsaimniecībai panesamākus apmērus. Līdz ar OIK samazināšanos samazināsies elektrības cena patērētājiem.

