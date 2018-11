Jeļena Solovjova: Strauji jāuzlabo pakalpojuma dizains Latvijā

Šajā septembrī Latvijas dizaina vēsturē ierakstīta jauna lappuse – Latvijas ekspozīcija ar instalāciju ''Matter to Matter'', ko veidojis mākslinieks Artūrs Analts un starpdisciplinārais dizaina uzņēmums ''Variant Studio'', saņēma Zelta medaļu par labāko ekspozīcijas dizainu Otrajā Londonas dizaina biennālē. Mēs bieži runājam par to, ko varam mācīties no citu valstu pieredzes, savukārt šis ir izcils piemērs, ka mums ir, ko piedāvāt starptautiskajai sabiedrībai. Taču, lai mēs varētu dalīties ar pārējo pasauli, ir nepieciešama iespēja iziet lielajā starptautiskajā arēnā.