Lai gan, dodoties ceļojumos vai vasaras izbraucienos, liela daļa cilvēku tradicionāli priekšroku dod lidmašīnām vai personīgajam auto, jaunākā "Norstat Latvija" aptauja par Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumiem liecina, ka Baltijas valstu apceļošanai mūsu valstī dzīvojošie arvien biežāk izvēlas autobusu.

Cilvēki arvien vairāk saskata priekšrocības, ko sniedz ceļošana ar autobusu. Pirmkārt, braukt ar to ir ērtāk. Lielbritānijas neatkarīgās transporta organizācijas "Transport Focus" jaunākais pētījums atklāj, pērn 87% aptaujāto bija apmierināti ar braucienu autobusā, un tas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Otrkārt, ātrums. Autobuss pārvietojas ar ātrumu 90 km stundā, bet lidmašīna – 700 km stundā. Taču, ja saskaitītu kopā visas pārsēšanās, rindas uz reģistrēšanos, drošības pārbaudes, bagāžas nodošanu un saņemšanu, ceļu uz un no lidostas, tad kopējais laiks lidojot var būt ilgāks nekā ar autobusu, ja runa ir par ceļošanu uz ne pārāk tālām pilsētām, piemēram, Tallinu vai Viļņu.

Turklāt autobuss ir daudz uzticamāks laika plānošanas ziņā, un braukt ar to ir dabai draudzīgi, īpaši ar jaunajiem autobusiem, kas vairāk ekonomē degvielu un samazina izmešu daudzumu. Visu šo apsvērumu dēļ arvien vairāk un vairāk iedzīvotāju sāk izmantot autobusu pakalpojumus.

Ideāli īsiem ceļojumiem

Eiropas Savienības oficiālā statistika par tūrisma galamērķiem liecina, ka 2016. gadā vairāk nekā puse jeb 58% no visiem ceļojumiem bija ne ilgāki par trim naktīm. Interesanti, ka trīs no četriem šāda veida izbraucieniem veica tieši Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji. To apliecina arī "Norstat Latvija" veiktās aptaujas dati, saskaņā ar kuriem teju trešdaļa jeb 29% Latvijas iedzīvotāju šovasar plāno doties ceļojumā uz kaimiņvalstīm. Ja agrāk iecienītākais pārviešošās līdzeklis uz šīm valstīm bija personīgās automašīnas vai mikroautobusi, tad, paaugstinoties pārvadājumu kvalitātei, arvien vairāk cilvēku izvēlas braukt ar autobusu.

Aptauja arī atklāj, ka vairāk nekā puse ceļotāju dodas uz Viļņu vai Tallinu tieši šādā veidā. Ir mainījušies arī ceļojumu mērķi. Pētījums liecina, ka tikai ap trešdaļu plāno iepirkties kādā no galvaspilsētu veikaliem (32%), bet vairāk kā trešdaļa iecerējuši kultūras pasākumus – koncertus, tūrisma objektu apskati. Piektdaļa brauc izbaudīt SPA un citas atpūtas aktivitātes.

Jālauž stereotipi

Lai gan eksistē stereotipi par to, ka robežu šķērsošana ar autobusu noteikti nozīmē arī ilgstošu sēdēšanu šaurā vietā, uz neērta krēsla, bez pietiekamas vietas kājām, kā arī bez gaisa kondicioniera, jaunās paaudzes autobusi sniedz braucējiem ne tikai ātru nokļūšanu galamērķī, bet arī maksimālu komfortu.

Tirgū pašreiz ir ienākuši pasaules labākie autobusi "Irizar i8", kas atbilst visiem augstākajiem standartiem un dažādajām ceļotāju vajadzībām. Pēc minētā "Norstat Latvija" pētījuma datiem, jauniešiem vecumā no 18-24 salīdzinoši nozīmīgāka ir dažādu karsto dzērienu un ūdens pieejamība autobusā (43%), savukārt paaudzei vecumā no 64-74 gadiem īpaši svarīga ir ātra nokļūšana galamērķī (75%).