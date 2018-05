Mūsdienās arvien aktuālāks ir jautājums par to, kā visefektīvāk uzrunāt dažādu paaudžu sabiedrību, kā ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam aizraut, izglītot un mijiedarboties ar jauno digitālo paaudzi – tā saucamajiem "mileniāļiem" un vēl jaunākiem. Šķiet, atbilde tālu nav jāmeklē, tās noteikti ir tehnoloģijas, kas, mainoties laikiem, ir atvieglojušas zīmolu iespējas komunicēt ar sabiedrību kopumā. Tās palīdz daudz ērtāk un efektīvāk izskaidrot produkta funkcionalitāti vai pakalpojuma būtību.

Vai jūs, nopērkot kādu jaunu "gadžetu", pēdējo dažu gadu laikā esat sastapušies ar tradicionālo lietošanas pamācību? Es ne. Daudz ērtāk ir noskatīties video pamācību internetā, vienlaikus izprotot gan funkcionalitāti, gan novērtējot lietotāja pieredzi. Drukāto materiālu aizstāšana ar video instrukcijām par to, kas un kā darbojas un kā to lietot, ir daudz saprotamāks un iedarbīgāks veids, proti, noskaties – un viss kļūst skaidrs, ko un kā darīt vai nedarīt.

Tieši šādas mūsdienīgākas izglītošanas metodes pakāpeniski ienāk arī mācību procesā, piemēram, skolu programmās, semināros, konferencēs un citur, jo mūsdienās cilvēki jau ir raduši zināšanas un izpratni iegūt nevis drukātā veidā, bet ekrānā. Zīmoliem jāiet laikam līdzi.

Arī CSDD nule kā ir paziņojis par video jautājumu iekļaušanu savos eksāmenos. Būsim atklāti – pēdējo 50 gadu laikā ceļu satiksmes noteikumi ir mainījušies pavisam nedaudz. Tas noteikti nav pārmetums vai kritika. Tā tik vēl trūka, ka ceļu satiksmes noteikumi mainītos bieži – tas ne tikai radītu nekārtību uz ceļa, bet būtu ļoti bīstami jebkura satiksmes dalībnieka dzīvībai, jo ne visi laicīgi un pienācīgi būtu apguvuši jauno kārtību! Taču mainīt, precīzāk – uzlabot un pilnveidot, pašu mācīšanās procesu un tam sekojošos eksāmenus ir pamatots iemesls.

Gan tāpēc, ka joprojām notiek satiksmes negadījumi, gan tāpēc, lai satiksmes dalībnieki atbildīgāk izturētos pret sevi, viens pret otru un apkārt notiekošo. Tie, kuri tūlīt sasniegs vecumu, kad var iegūt autovadītāja apliecību, ir pieraduši lielāko daļu informācijas apgūt tieši šādā interaktīvā veidā. Nevis iekalt drukāto tekstu no galvas, bet skatoties un lasot saprast jēgu un būtību. Līdz ar to ir pēdējais brīdis izmantot tehnoloģijas, lai mācīšanās procesu padarītu efektīvāku un nodrošinātu uz izpratni balstītu teorijas apguvi. Svarīgi, lai pirmā un vienīgā pieredze jaunajiem autovadītājiem nebūtu tikai no datorspēlēm.

Vēl viens būtisks iemesls, kādēļ instrukcijas, kā rīkoties ceļu satiksmē, ir būtiski veidot kā video – ja satiksme ir kustība, tad mācīšanās procesam un eksāmenam arī jābūt dinamiskam. Pēc savas pieredzes, savu draugu un paziņu stāstiem ļoti labi zinu, ka vislielākās grūtības CSDD eksāmenos sagādā nevis teorija, bet braukšana. Jo braukšana ir zināšanu un ceļu satiksmes noteikumu pārbaude reālajā dzīvē. Tie vairs nav statiski uzdevumi, eksāmena biļetes, bet aktīva kustība dažādos laikapstākļos, vietās, mijiedarbojoties dažādiem satiksmes dalībniekiem. Tas ir tāpat kā savulaik skolā, kad iemācīties (vai iekalt) fizikas vai ķīmijas formulas nesagādāja grūtības, bet izrēķināt uzdevumu, kas ir izpratnes un domāšanas spēju pārbaude, gan.

Pieļauju, ka vēl joprojām daļa sabiedrības domā, ka internets ir tikai izklaide un video ir viens no spilgtākajiem piemēriem. Izrādās, ka nē. Jau manis pieminētās lietošanas instrukcijas un CSDD jautājumi ir skaidrs vēstījums par to, ka šīs tehnoloģijas lieti noder, lai izglītotu, ļautu saprast un dotu praktiskus ieteikumus.

CSDD jaunievedums – video uzdevumi, kuri jau pavisam drīz būs iekļauti arī eksāmenā, aizpildīs šo plaisu starp teoriju un praksi. CSDD dod iespēju ar tehnoloģiju palīdzību datora ekrānā atbildēt uz jautājumiem, kuros attēloti nevis statiski attēli, bet kustīga, īsta satiksme, kuras mainīgajās situācijās ir jāspēj orientēties un pieņemt pareizos lēmumus – gluži kā dzīvē. Tas jaunos autovadītājus mācīs domāt un, cerams, tālāk pareizi rīkoties tieši sarežģītās situācijās, sākot ar braukšanu pa slidenu ceļu, rīcību satiksmes sastrēgumos un beidzot ar to, kā rīkoties stipra lietus gadījumā, cienīt gājējus, velosipēdistus un tā tālāk.

Pozitīvi, ka CSDD cenšas pat teorijas jautājumus ar video tehnoloģiju palīdzību maksimāli pietuvināt reālajai dzīvei. Uzskatu, ka tas palīdzēs jaunajiem autovadītājiem būt daudz sagatavotākiem, nonākot reālajā satiksmē.

Mācīšanās, kas balstīta uz izpratni, ir daudz vērtīgāka nekā plika likumu iekalšana. Atceros, savulaik mans braukšanas instruktors teica, ka pēc eksāmena nokārtošanas es aizmirsīšu visu teoriju, bet vismaz zināšu un mācēšu braukt. Jā, tā arī ir, un tieši tāpēc lielāka izpratne par noteikumiem jau mācību procesa laikā, pielāgojot tos reālistiskām ikdienas situācijām ar video palīdzību, pieslēdzot visas maņas, ir daudz vērtīgāka.