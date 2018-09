Mārtiņš Āboliņš: Arī tradicionālām nozarēm ir nozīmīgs attīstības potenciāls

Foto: LETA

Pašlaik viens no Latvijas tautsaimniecības balstiem ir meža nozare, kas 2016. gadā iekšzemes kopproduktā deva 5-6%. Nedrīkst aizmirst arī par multiplikatīvo efektu, jo nozare nodrošina dažādu ar to saistītu uzņēmumu darbību. Turklāt mežu nozare ir viena no divām (kopā ar lauksaimniecību) lielajām nozarēm, kas savā darbībā balstās uz Latvijā pieejamo dabas resursu izmantošanu.