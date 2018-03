Liela daļa jauno speciālistu kā galveno šķērsli sava mājokļa iegādei min pārāk augsto pirmo iemaksu. Tagad tam ir atrasts risinājums – "Altum" piedāvā iespēju saņemt mājokļa hipotekārā kredīta garantiju līdz 20% no kopējās aizdevuma summas.

Virkni jautājumu raisījusi komisijas maksa, ko "Altum" piemēro par garantijas izsniegšanu un apkalpošanu, – 4,8% no garantijas atlikuma. Ņemot vērā vidējās aizņēmuma summas mājokļa iegādei, tie ir aptuveni 10 līdz 30 eiro mēnesī – summa, ko jaunais speciālists pēc labi aizvadītas darba dienas, īpaši nedomājot, var atstāt kafejnīcā vai citā atpūtas vietā.

Iegūstot profesiju un sākot saņemt stabilus ienākumus, likumsakarīgi sāk parādīties arī interese pašam pēc sava īpašuma. Dati liecina, ka pēdējo četru gadu laikā pieprasījums pēc kredīta mājokļa iegādei arvien palielinās.

Šogad vien iesniegumu skaits hipotekārā kredīta saņemšanai "Swedbank" pieaudzis gandrīz uz pusi jeb par 45%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, gandrīz visās nozarēs pēdējā laikā ir vērojams algu kāpums, kā arī turpina augt pieprasījums pēc izglītotiem speciālistiem. Otrkārt, aizdevuma procentu likmes joprojām ir salīdzinoši zemas. Treškārt, lielu darbu ir paveikusi "Altum" garantiju programma, kas krietni atvieglo hipotekārā kredīta piešķiršanu ģimenēm ar bērniem.

Kā liecina mūsu aptaujas dati, vairāk nekā puse (57%) Latvijas jauniešu ar augstāko izglītību vecumā līdz 35 gadiem tuvāko gadu laikā vēlētos iegādāties savu mājokli. Lielākoties jaunie speciālisti – 26 līdz 35 gadus veci cilvēki – izvēlas divu vai trīs istabu dzīvokļus platībā līdz 75 m². Visbiežāk jaunajos projektos vai Rīgas centrā, vidēji ņemot 58 tūkstošus eiro lielu hipotekāro kredītu uz 23 gadiem.

Diemžēl daļai jauno speciālistu nav iespējas tikt pie sava mājokļa, un vairums no viņiem (41%) kā galveno šķērsli min pirmās iemaksas trūkumu. Ir grūti prasīt no jauna cilvēka, lai viņš šajā vecumā būtu sakrājis 10 tūkstošus eiro, kas ir vidējais pirmās iemaksas apmērs par dzīvokli Rīgā. Dažiem palīdz vecāki, bet liela daļa plānus par savu dzīvesvietu atliek, turpinot ik mēnesi par īri maksāt summu, kuru viņi varētu ieguldīt savā īpašumā. Tāpēc, sākot no šī gada marta, finanšu institūcija "Altum" piedāvā mājokļu garantijas programmu jaunajiem speciālistiem.

Parasti bankas prasītā pirmā iemaksa ir 15% no mājokļa summas. Piemēram, ja dzīvoklis maksā 70 tūkstošus, tad banka no kredīta ņēmēja pirmajā iemaksā prasīs 10 500 eiro. Saņemot "Altum" paplašinātās mājokļu programmas garantiju 11% apmērā, pirmajā iemaksā no kredītņēmēja tiks prasīta trīs reizes mazāka summa – tikai 3500 eiro, ko drīzāk var uzlūkot kā pārbaudi spējai ievērot zināmu finanšu disciplīnu. Savukārt ikmēneša maksājums par kredītu būs līdzvērtīgs tam, kāds šobrīd tiek maksāts par mājvietas īri, vai pat izdevīgāks.

"Swedbank" mājokļu pieejamības indekss rāda, ka pērn uzlabojusies mājokļu pieejamība visās Latvijas pilsētās, ko būtiski ietekmējušas zemākas hipotekārā kredīta procentu likmes, it īpaši Jelgavā, Liepājā un Rīgā, jo dzīvokļu cenas auga vienlīdz strauji vai pat straujāk par algām. Savukārt mājokļa iegādei nepieciešamās pirmās iemaksas uzkrājuma izveidošanas laiks, piemēram, Cēsīs ir 14 mēneši, Jelgavā – 16 mēneši, Rīgā un Valmierā – 17 mēneši. Tagad, līdz ar paplašināto "Altum" atbalsta programmu, tas samazināsies, un mājokļu pieejamība arī šogad uzlabosies.